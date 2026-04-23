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    首頁 > 社會

    造謠女師露骨婚外情！狂寄黑函給學校 恐怖鄰居下場出爐

    2026/04/23 06:07 記者王捷／台南報導
    郭男捏造鄰居張姓女老師與蔡姓男同事外遇，狂寄黑函並濫用個資，台南地院依跟騷法等11罪判處10個月徒刑。（記者王捷攝）

    郭男捏造鄰居張姓女老師與蔡姓男同事外遇，狂寄黑函並濫用個資，台南地院依跟騷法等11罪判處10個月徒刑。（記者王捷攝）

    郭姓男子暗中觀察鄰居張姓女教師，虛構她與已婚的蔡姓男同事有染，寄信給張女學校與親友住處和蔡男的林姓前妻，台南地方法院依跟騷法等11罪，判處10個月，可以易科罰金。

    郭男從2024年7月起，頻繁寫信記錄張女與蔡男的行蹤，過程中提到蔡男已婚，還到張女家過夜，虛構兩人露骨互動，他不僅將信投入張女信箱，更以掛號將黑函寄至學校教務處，並以張女、蔡男與前林姓前妻的名義，將信件寄出，還在信封寫上「小三收」，迫使第三方看見，嚴重貶損被害人名譽。

    郭男騷擾更升級至公開場合，多次將不實字條張貼在住家對面牆壁與附近電線桿，讓鄰里輕易目睹。面對郭男非法利用個資、跟蹤騷擾與加重誹謗，張女與蔡男被迫處於不安環境。這些行為干擾兩人生活，更讓家屬承受極大壓力，當警方介入偵辦後，郭男才坦承犯行。

    審理期間，郭男向法官表示，願拿出30萬元與兩名告訴人和解。然而，因長期造謠騷擾造成嚴重傷害，張女與蔡男都拒絕。法官強調，郭男非法利用個資並騷擾，行為非常不好。

    法官審酌郭男無前科，且犯後態度還可以，評估郭男犯罪動機、手段及危害，並考量其法敵對意識程度、刑罰邊際效應、智識程度與經濟狀況。針對觸犯的11項罪名，法官分別量處適當刑度，合併判處10個月，可以易科罰金。

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