2次納骨塔工程收賄800萬 苗栗前苑裡鎮長劉秋東分被判刑5年半、6年

苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東於鎮長任內，在納骨塔工程案二次受收廠商賄賂共800萬元，被苗栗地方法院依貪汙治罪條例2罪，判決各處5年6個月、6年徒刑。（資料照）

無黨籍苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東於鎮長任內，在納骨塔工程案二次收受廠商賄賂共800萬元，苗栗地方法院今（22）日依貪汙治罪條例2罪，判決各處5年6個月、6年徒刑，均褫奪公權5年。

判決指出，劉秋東擔任苑裡鎮長期間，收取得標「苑裡鎮青埔第二納骨塔地下室暨一樓骨灰（骸）櫃位增設工程案」的久景室內裝修實業有限公司400萬元，以利日後履約及請款順利。

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劉秋東熟知此類工程案有利可圖，雖於2022年底競選連任落敗，仍於卸任前夕核章決行「苑裡鎮青埔敬心館二樓骨灰櫃位增設工程案」，再收受得標之久順興室內裝修有限公司400萬元，做為得標及後續履約請款順利之對價答謝。

法院審理期間，劉秋東坦承於「一樓增設工程案」受賄400萬元，但辯稱於「二樓增設工程案」收受400萬元時已卸任鎮長、不構成受賄；但法院依據其他被告及對話通聯等事證，認久順興公司於競標前獲悉擬施作之相關櫃位尺寸、數量資訊，取得較其他廠商優勢之競爭地位。

法院認為，劉秋東身為鎮長，對於職務上行為2次收受廠商高額賄賂，除有損官箴外，亦破壞社會大眾對公務正常運作及執行公正性之觀感，嚴重危害國家法益，兼衡其於偵查中就2次犯行均自白，並自動繳交全部犯罪所得，依規定減輕其刑，就「一樓增設工程案」判處5年6個月、「二樓增設工程案」部分則改口僅坦承收受款項事實、否認犯罪之態度，處有期徒刑6年，均褫奪公權5年。

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