為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    酒醉男對路人口出穢言 被警帶回偵辦

    2026/04/22 12:19 記者鄭景議／台北報導
    張男疑似徹夜飲酒尚未清醒，正醉醺醺地在捷運站口徘徊，見到迎面而來的歐陽男，突然對其口出穢言。（記者鄭景議翻攝）

    張男疑似徹夜飲酒尚未清醒，正醉醺醺地在捷運站口徘徊，見到迎面而來的歐陽男，突然對其口出穢言。（記者鄭景議翻攝）

    43歲歐陽姓男子今日上午行經台北捷運昆陽站出口時，無故遭到一名滿身酒氣的54歲張姓男子以不雅字眼大聲辱罵。歐陽男自認平白受辱且對方行徑囂張，當場向趕抵現場的南港分局員警表示要對張男提出公然侮辱告訴。警方隨即將張男帶回派出所偵辦，訊後依法函請士林地檢署偵辦。

    南港分局調查，今日上午8時許，正值上班尖峰時段，歐陽姓男子從捷運昆陽站4號出口出站後準備去上班。此時，從事工人的張男疑似徹夜飲酒尚未清醒，正醉醺醺地在捷運站口徘徊，見到迎面而來的歐陽男，突然對其口出穢言，當著眾多過路民眾的面不斷叫囂，引發民眾側目。

    員警獲報趕抵處置時，現場雖無爆發進一步的肢體衝突，但張男的情緒依然激動且語無倫次。警方清查身分發現，這名張姓男子先前已有過妨害名譽前科，這次再度因為酒後失控辱罵他人。歐陽男不滿無端受辱，決定堅持訴諸法律程序。

    南港分局呼籲，民眾飲酒應當適量並保持理性，切勿因酒精作祟而做出違法或損害他人權益的行為，以免觸犯法律。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播