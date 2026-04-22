酒醉男對路人口出穢言 被警帶回偵辦

張男疑似徹夜飲酒尚未清醒，正醉醺醺地在捷運站口徘徊，見到迎面而來的歐陽男，突然對其口出穢言。（記者鄭景議翻攝）

43歲歐陽姓男子今日上午行經台北捷運昆陽站出口時，無故遭到一名滿身酒氣的54歲張姓男子以不雅字眼大聲辱罵。歐陽男自認平白受辱且對方行徑囂張，當場向趕抵現場的南港分局員警表示要對張男提出公然侮辱告訴。警方隨即將張男帶回派出所偵辦，訊後依法函請士林地檢署偵辦。

南港分局調查，今日上午8時許，正值上班尖峰時段，歐陽姓男子從捷運昆陽站4號出口出站後準備去上班。此時，從事工人的張男疑似徹夜飲酒尚未清醒，正醉醺醺地在捷運站口徘徊，見到迎面而來的歐陽男，突然對其口出穢言，當著眾多過路民眾的面不斷叫囂，引發民眾側目。

請繼續往下閱讀...

員警獲報趕抵處置時，現場雖無爆發進一步的肢體衝突，但張男的情緒依然激動且語無倫次。警方清查身分發現，這名張姓男子先前已有過妨害名譽前科，這次再度因為酒後失控辱罵他人。歐陽男不滿無端受辱，決定堅持訴諸法律程序。

南港分局呼籲，民眾飲酒應當適量並保持理性，切勿因酒精作祟而做出違法或損害他人權益的行為，以免觸犯法律。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法