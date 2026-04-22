中打重兵支援！大甲媽過境前夕 彰警提前60小時佈署管制區

業者應警方要求，提前2天載運改道牌進入管制區域放置，預做封鎖準備。（記者張聰秋攝）

大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境目前北上回鑾，為了不讓「大甲盃格鬥賽」再度上演，警政署將調派刑事局中部打擊犯罪中心的優勢警力支援，警察局長陳世煌撂下重話，絕不容許任何形式的暴力或流血事件再度發生，警方除全面強化執勤員警防護與應變裝備外，也會隨時視現場狀況機動調整警力部署；一旦出現口角、推擠或衝突徵兆，警方立即強勢介入，必要時依法強制排除並究責到底，展現維護秩序的決心。

大甲媽鑾轎明（23日）天將進入彰化縣南彰化地區，後（24日）天經過彰化市，當天晚上9點停駕彰化市天后宮，25日清晨跨越大度橋返回台中市。針對北斗鎮奠安宮及彰化市大埔路、永樂街天后宮、民族路、中山路等5處歷年易發生搶轎糾紛的高風險熱區，警政署已調派中部打擊犯罪中心幹員進駐支援，全力強化維安能量。

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因應勤務需求，距離鑾轎停駕彰化市天后宮還有60個小時，彰化警方提前佈署熱區的管制路段，今天上午，請業者載運俗稱「拒馬」的交通改道牌、三角椎、連桿等管制設備，同時加發臂盾、甩棍等警械裝備，明、後天鑾轎經過時，在警察不抬轎的原則下，鑾轎周邊與衝突高風險區域佈署優勢警力，全面防止搶轎接轎衝突，以及防範份子刻意在衝突熱區滋事，製造衝突對立。

陳世煌再次呼籲信眾平和理性參加宗教活動，警方對暴力滋事行為一定依法究辦，絕不容許有心人士挑戰警察執法的公權力。

業者把改道牌借放在彰化市永樂商圈騎樓處。（記者張聰秋攝）

載著改道牌的貨車停靠中山路旁，工作人員小心翼翼地一個一個卸下，暫停騎樓。（記者張聰秋攝）

彰化市永樂商圈裡的彰化市天后宮，為大甲媽24日晚上回鑾停駕處。（記者張聰秋攝）

彰化警方因應大甲媽回鑾，今天上午已派業者載來改道牌等管制設備。（記者張聰秋攝）

警政署調派刑事局中部打擊犯罪中心人力支援彰化，應付大甲媽遶境回鑾維護治安的警力量能。（記者張聰秋攝）

彰化縣警察局長陳世煌態度強硬表明絕不容許大甲媽遶境暴力衝突再次上演。（記者張聰秋攝）

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