高雄知名科技廠「兄弟互殺」 總經理弟嗆殺：把我哥幹掉

高雄科技公司爆家族衝突，兄弟互毆告成一團。示意圖（資料照）

在高雄某知名科技擔任總經理的陳姓男子，不滿哥哥指責姪子（陳弟兒子）私設公司搶客戶，竟在兩年內多次上演侵占、恐嚇及暴力戲碼，不僅傳簡訊恫嚇「把你幹掉」，更在辦公室持金屬切斷器砸破哥哥頭，哥哥也持棍回擊，兩兄弟涉傷害罪部分各判刑8月，弟弟另涉傷害、業務侵占等罪也被判刑10月和拘役80日，可易科罰金。

判決指出，這起家族紛爭始於2022年，當時擔任總經理的弟弟，私自將公司高價的聚三氟氯乙烯棒（PCTFE）占為己有，兄弟倆再因搶客戶問題在LINE激烈爭吵，弟弟竟傳送「你不要惹我～把你幹掉」、「相見閻羅王」等文字。

請繼續往下閱讀...

2024年1月，兩人衝突升級，弟弟闖入哥哥辦公室，隨手抓起金屬切斷器就往哥哥頭部揮擊，導致哥哥手臂瘀腫。同年3月，兩人再度為了分產問題在辦公室爆發肉搏戰，弟弟持短棍、哥哥持長棍互不相讓，哥哥被打到頭部裂傷、左耳輕度聽損，弟弟也被打到頭破血流。

檢察官原本依「殺人未遂」罪名起訴兄弟兩人，但高雄地方法院法官認為，雙方雖持兇器攻擊頭部，但僅各揮擊一次便停止，力道尚非致命，且事出突然、屬情緒失控的洩憤行為，查無殺人之直接故意，因此改依傷害罪論處。

法官審酌兩兄弟互毆成傷都沒有達成和解，兄弟兩人依傷害罪各處徒刑8月，弟弟另涉業務侵占、恐嚇等罪，則判徒刑10月及拘役80日，得易科罰金，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法