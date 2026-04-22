為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄知名科技廠「兄弟互殺」 總經理弟嗆殺：把我哥幹掉

    2026/04/22 11:08 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄科技公司爆家族衝突，兄弟互毆告成一團。示意圖（資料照）

    高雄科技公司爆家族衝突，兄弟互毆告成一團。示意圖（資料照）

    在高雄某知名科技擔任總經理的陳姓男子，不滿哥哥指責姪子（陳弟兒子）私設公司搶客戶，竟在兩年內多次上演侵占、恐嚇及暴力戲碼，不僅傳簡訊恫嚇「把你幹掉」，更在辦公室持金屬切斷器砸破哥哥頭，哥哥也持棍回擊，兩兄弟涉傷害罪部分各判刑8月，弟弟另涉傷害、業務侵占等罪也被判刑10月和拘役80日，可易科罰金。

    判決指出，這起家族紛爭始於2022年，當時擔任總經理的弟弟，私自將公司高價的聚三氟氯乙烯棒（PCTFE）占為己有，兄弟倆再因搶客戶問題在LINE激烈爭吵，弟弟竟傳送「你不要惹我～把你幹掉」、「相見閻羅王」等文字。

    2024年1月，兩人衝突升級，弟弟闖入哥哥辦公室，隨手抓起金屬切斷器就往哥哥頭部揮擊，導致哥哥手臂瘀腫。同年3月，兩人再度為了分產問題在辦公室爆發肉搏戰，弟弟持短棍、哥哥持長棍互不相讓，哥哥被打到頭部裂傷、左耳輕度聽損，弟弟也被打到頭破血流。

    檢察官原本依「殺人未遂」罪名起訴兄弟兩人，但高雄地方法院法官認為，雙方雖持兇器攻擊頭部，但僅各揮擊一次便停止，力道尚非致命，且事出突然、屬情緒失控的洩憤行為，查無殺人之直接故意，因此改依傷害罪論處。

    法官審酌兩兄弟互毆成傷都沒有達成和解，兄弟兩人依傷害罪各處徒刑8月，弟弟另涉業務侵占、恐嚇等罪，則判徒刑10月及拘役80日，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播