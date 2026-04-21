台中悍女打女律師、恐嚇殺人 一審判決出爐

台中林姓女子接連攻擊女律師，台中地院傷害罪判1年2月、恐嚇危害安全罪判1年。（民眾提供）

台中林姓女子（46歲），上月17日在台中地院走廊打了台中律師公會理事長吳中和一巴掌，並踢了一位林姓民眾，且口出三字經不斷咒罵，目前遭羈押中，但她在去年和前年，就分別在公車站牌和法庭內，對女律師潑灑不明液體、拉扯頭髮，還恐嚇「我會殺你」遭告上法院，台中地院今天宣判，依傷害罪判1年2月、恐嚇危害安全罪判1年。

中檢起訴指，林女是返還信託物民事事件的被告，傅姓律師則是原告的訴訟代理人，不料林女對她心生怨憤，2024年11月29日下午6點在台灣大道一處公車站牌碰到傅女，先持不明液體潑灑傅女，傅女見狀躲進一家服飾店，林女又追進去朝她拉扯頭髮、手臂，造成她跌倒膝蓋、頭皮擦挫傷，有公然侮辱、傷害、強制罪的犯意。

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此外，2025年6月9日在台中高分院進行準備程序庭時，林女開庭時竟離開被上訴人席，走向聶姓女律師的上訴人席，聶女起立走避，鄭舜元法官要求林女回座仍不聽從，大罵「他媽的，法律系的敗類」、「我真的想要殺人」、「你這樣子我會打你」、「我會殺你，這樣就是刑事案件」、「這樣我就是殺人直播，聶XX殺給你看，看我殺他，叫他來」，聶女提告依妨害名譽、恐嚇、違反維持法庭秩序等罪起訴。

台中地院審理後今天宣判，依傷害罪判1年2月、恐嚇危害安全罪則判1年。

台中律師公會理事長吳中和今天到場聽判，強調傷害罪法定刑5年，法官判刑1年2月屬輕判，至於恐嚇危害安全罪法定刑2年，判1年則屬適中，感謝社會大眾的關心。

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