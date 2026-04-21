用影視情境推動犯罪預防宣導 警辦電影欣賞深化識詐教育

萬華警包場觀影解析詐騙話術強化民眾防詐意識。（記者劉慶侯翻攝）

為強化民眾防詐意識及深化反賄選觀念，北市警察局萬華分局結合近期上映電影「死亡賭局」，特別規劃辦理包場觀影活動，並於觀影前後進行反詐騙及反賄選宣導，透過影視情節與實務案例結合，加深民眾對不法行為之認識與警覺。

近年詐騙案件層出不窮，犯罪手法日益多元，尤以網購詐騙、假投資詐騙最為常見；另隨選舉將近，賄選行為亦可能以各種形式出現，如贈送禮品、餐敘招待或以金錢利益影響投票意向等，均屬違法行為。電影「死亡賭局」劇情涉及金錢誘惑與人性抉擇，與詐騙及賄選常見之利誘手法相互呼應，具高度警示意義。

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活動安排民眾欣賞電影外，萬華警亦於現場進行宣導，透過實際案例解析詐騙集團慣用話術，並說明賄選常見態樣及法律責任，如發現賄選情事，勇於檢舉，共同維護選舉公平，如經查證屬實者，依規定可領取檢舉賄選獎金，鼓勵全民共同打擊不法行為。如遇疑似詐騙或賄選情形，可立即撥打165反詐騙專線或向警方檢舉。

透過結合電影觀賞活動，不僅提升民眾參與意願，也讓識詐及反賄選宣導更貼近日常生活情境，達到寓教於樂之效果。未來將持續運用多元創新方式推動犯罪預防及廉潔選風宣導，守護民眾財產安全，維護民主法治價值。

萬華警包場觀影解析詐騙話術強化民眾防詐意識。（記者劉慶侯翻攝）

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