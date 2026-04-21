台東縣警局防詐記者會 副縣長示警詐團影響力已不輸關閉荷姆茲海峽海峽

警方這次找來新住民一同宣導反詐，想不到台灣面對詐團處境與菲律賓相仿。（記者劉人瑋攝）

台東縣警局今上午辦理防詐記者會，這次邀請到的是新住民現身說法，想不到詐騙所及範圍無遠弗界，新住民在老家或在台灣都直接、間接遇過詐騙。台東副縣長王志輝說，詐團影響力已不輸伊朗關閉荷姆茲海峽。

活動由王志輝率同警察局副局長邵明仁主持，邀請社團法人台東縣外籍配偶協會參與，並找來越南、印尼、菲律賓、泰國及中國湖南的志工現身說法，強調突破語言隔閡，由志工以母語向新住民朋友宣導正確的防詐觀念，與警方合作共同守護多元族群。

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王志輝提到，詐騙集團利用對語言的不熟悉及親友的掛念來行騙，期盼透過志工以家鄉的語言來說明，讓反詐資訊確實走入每個新住民家庭中，亦特別提醒民眾詐騙手法層出不窮，詐騙集團目標不分族群、性別、年紀，新住民在台灣努力的成果往往成期覬覦目標。

據警方統計，從去年整年至今年3月，台東縣共發生16件新住民族群遭詐騙案件，損失金額達新臺幣1294萬餘元，其中最常見的詐騙為「假網路購物」及「假投資」，而造成最高額損失的則是「假交友投資詐財」，其中有「優於市場匯率」為誘餌，地下匯兌卻讓錢一去不回。

原是菲律賓籍的新住民表示，其實在菲律賓也是詐騙猖獗，最常見的還是假投資、假中獎，對方傳來不明連結，點開後還一步步匯款到指定帳戶、錢一去不回，一樣的也是有「美軍情人找上門」欺騙感情與金錢，但令人遺憾的「相同處」就是「在菲律賓也是關沒多久就放出來了」。

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