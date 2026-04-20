浮報欲詐領餐費2435元未遂 前空軍士官判刑10月、褫奪公權1年

退伍前擔任空軍司令部兵器士官的李姓男子，涉浮報餐費欲詐取2435元台幣未遂，台南地院判他10月徒刑、緩刑二年、褫奪公權一年。（資料照，記者王俊忠攝）

2014年起擔任空軍司令部兵器維護士的李姓男士官，於2024年6月為部隊同僚訂購午餐時，各61份午餐與飲料實際開銷5495元，李男涉不實申報7930元開銷，企圖詐領2435元未遂。20日台南地院依從一重的刑法公務員詐財未遂罪判他10月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年並須在判決確定6個月內向公庫支付2萬元。

判決指出，李姓士官於任內負責小額採購等業務，屬於現役軍人，是具有法定職務權限的公務員，但他已於2024年間退伍。

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2024年6月20日，李士官負責協助部隊同僚訂購各61份午餐及飲料，實際花費5495元（便當3965元、飲料1530元），他竟意圖為自己不法之所有，在店家提供的空白免用統一發票收據上填寫6100元（便當總價）並黏貼於公文書上；又在公文書上繕打支付金額1830元（飲料總價），製作內容不實的請購明細表等公文書，又於同日製作不實的簽呈，敘明訂購總金額7930元的不實內容公文書後逐級陳核，企圖詐領2435元。經單位長官察覺有異未予核准，因而未核撥不實款項給李士官。

法官審指，李男欲詐取金額不到5萬元，情節尚屬輕微；且他接受單位行政調查後，即向憲兵隊自首，犯行也未遂，均依法減輕其刑，因此判刑10月，還可上訴。

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