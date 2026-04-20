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    首頁 > 社會

    嘉義婦北上250公里找胞弟失聯 警透過追蹤器協尋助返家

    2026/04/20 10:44 記者陸運鋒／台北報導
    陳姓老婦人為了尋找胞弟，從嘉義搭火車北上250公里後失去聯繫，警方透過陳婦身上的追蹤器搜尋，最後在南港火車站附近找到人。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓老婦人為了尋找胞弟，從嘉義搭火車北上250公里後失去聯繫，警方透過陳婦身上的追蹤器搜尋，最後在南港火車站附近找到人。（記者陸運鋒翻攝）

    嘉義一名失智的陳姓老婦人為了尋找胞弟，獨自搭火車北上250公里後失去聯繫，其子透過追蹤器得知她在台北市南港區一帶，但擔心發生意外向南港警分局通報協尋，警方知悉陳婦穿著特徵後擴大搜尋，最後在南港火車站附近找到人，所幸沒有大礙，順利協助她與胞弟會合。

    南港警分局表示，南港派出所許姓、黃姓員警上周接獲嘉義的民眾報案，稱74歲陳姓母親年邁失智且為瘖啞人士，獨自搭火車北上尋找胞弟失聯，最後定位於台北市南港區一帶，於是來電請求協助。

    警方指出，陳婦兒子擔心母親隻身迷途在外，持續與員警確認行蹤，並提供陳婦身形、穿著與隨身配件，警方沿著陳婦身上AirTag定位動向，擴大在巷弄穿梭巡視，最終在南港火車站附近忠孝東路七段尋獲陳婦，並聯絡住在台北的胞弟接回。

    警方說，陳婦雖有服用藥物延緩失智惡化，但受電視節目影響，驅使衝動搭火車外出遠行，家屬為了防止走失利用科技搭配，讓警方即時協助順利化解危機。

    警方呼籲，家中長者如有行動不便或失智狀況，應多留意其行蹤避免單獨外出，可配戴供辨識的項鍊、手鍊，以防走失，也可利用數位定位功能協助，以利警方或相關單位確保長者安全。

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