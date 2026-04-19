不只水鹿！彰化139線羊群逆向衝馬路 駕駛驚：撞上誰負責？

羊群在彰化139線車道上亂竄，險與車輛發生碰撞。（圖由民眾提供）

不只有水鹿！彰化縣139線大彰路近年水鹿出沒頻繁，還發生多起與車輛碰撞的事故，今天（19日）有民眾驅車經過彰化市139線7.5公里處時，突然有好幾頭羊在車道亂竄，還逆向壓馬路，險些釀成汽車、單車跟羊群追撞事故，駕駛痛批「萬一發生傷亡誰要負責」；警方則指若飼主放任羊群在路上隨意亂跑，依法可處300至600元罰鍰。

民眾指出，今天他騎車經過139線彰化市往芬園鄉方向時，突然從路旁竄出好幾頭羊，他趕緊煞車下車查看，後方許多車輛也跟著煞車，險些撞到羊群，且這些羊還一度逆向壓馬路，研判應有人為飼養，但實在太危險，萬一發生追撞事故飼主難辭其咎。

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民眾說，139線與東外環道近年有不少水鹿出沒，還因此發生多起水鹿在車道上亂竄與車輛碰撞的事故，水鹿非死即傷，用路人車損或摔傷，這次竟又有羊群在車道上亂竄，且並非第一次出現，萬一與車輛發生碰撞，誰要負責。

彰化警分局則指出，如有飼主在後方驅趕羊群，則無處罰，但若無飼主看管、放任羊群在路上隨意亂跑，則可依道路交通管理處罰條例第84條，處300至600元罰鍰。

羊群還逆向、險與車輛發生碰撞。（民眾提供）

羊群在139線逆向壓馬路，險象環生。（民眾提供）

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