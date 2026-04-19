詐35台人4426萬 中國詐團「藏鏡人」4000萬豪宅扣押、重判9年

男子朱倫寬加入中國詐騙集團，藏身幕後獨立作業、透過假交易平台指揮層轉贓款，以詐欺罪被重判9年徒刑。（記者蔡彰盛攝）

男子朱倫寬加入中國詐騙集團，騙得35名台灣民眾合計4426萬，所得均轉為泰達幣隱藏流向，新竹檢方向地院聲請扣押朱男在台中市所買的4000萬豪宅獲准，且認定他藏身幕後獨立作業、透過假交易平台指揮層轉贓款致令追索無蹤，比起在外奔波勘點的基層車手們罪質更重，因此因詐欺罪重判9年徒刑。

法官調查，朱倫寬自112年擔任詐欺集團境外機房端（地點位在中國福建省）成員，作為機房與水房聯繫窗口（俗稱中人），居間傳送盤口提供被害人水單、供水房使用之第一、二層人頭帳戶等資訊，以利水房端取得詐欺贓款洗錢。饒承晏擔任詐欺集團機房端上游成員，並依朱倫寬指示，居間傳送盤口提供被害人水單等工作。

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詐欺集團機房對多名被害人施以詐術（包含投資電腦買賣獲利、股票、房地產、博弈網站、賣場、購物平台等話術、假交友、假求職等騙術），被害人匯款後，詐團成員先轉換為泰達幣，再轉至朱倫寬控制的錢包，饒承晏也協助隱匿、收受詐欺所得，以製造金流斷點及妨礙國家對於特定犯罪所得的調查。

總計該詐團共詐騙35人，合計4426萬，檢警深入偵辦後，朱男在台中還買下價值4000萬元的豪宅，遭檢察官聲請扣押，經新竹地院裁准。

法官審酌二人為求快速獲取財物，朱倫寬發起水房端及網路端犯罪組織，饒承晏則操縱、指揮水房端犯罪組織，與機房端組成之集團共同詐騙、洗錢，以此方式坐領不法所得，造成被害多人難以回復的財產損害，助長詐騙歪風，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，應予嚴懲。

法官認為朱男隱於幕後獨立作業、透過假交易平台指揮層轉贓款致令追索無蹤，比起在外奔波勘點、冒著被查獲風險的基層車手們，罪質更重，不宜輕縱，加上二人未與被害人和解，未賠償被害人所受損害，最後依35件詐欺罪將朱倫寬重判有期徒刑9年、饒男6年，二人未扣案犯罪所得850萬元沒收。

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