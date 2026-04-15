淪性奴3年慘遭性侵41次 高雄少女勇揭繼父惡行

高雄市1名才剛進入青春期的國中少女，竟遭繼父以每月1次之頻率強制性侵。（情境照）

高雄市1名才剛進入青春期的國中少女，竟遭繼父從2021年起至2024年間，以每月1次之頻率強制性侵，直到少女年紀漸長慢慢懂事，不再隱忍，於2024年11月26日報警，繼父到案坦承犯行，3年間累計性侵41次、1次強制猥褻，橋頭地院審理認定被告共犯42罪，重判徒刑13年半，可上訴。

判決指出，被告甲男，與原告A女之母親於2014年間結婚，同住在高雄市住所，2021年6月間，甲男見才就讀國中的繼女躺臥床上觀看手機，竟心生歹念，將手伸入A女衣服內，撫摸A女胸部強制猥褻得逞。

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甲男食髓知味，同年7月中旬起至2023年6月A女滿14歲前，於住處以每月1次之頻率，對A女強制性交共計24次。A女滿14歲後仍持續對她強制性交計17次，直到少女年紀漸長，直到2024年11月26日A女不再隱忍，決定報警處理。

被告於法院審理時坦承不諱，法院依據A女於偵查中手寫陳述狀、被告與A女之對話紀錄、義大醫院性侵害事件驗傷診斷書等認定被告強制性侵41次，1次強制猥褻，共犯42罪，判處徒刑13年6月。

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