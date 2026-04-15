「惡龍」張錫銘拚假釋鬥法 二審逆轉改判敗訴

「惡龍」張錫銘聲請假釋案官司，高雄高等行政法院高等庭改判他敗訴。 （記者鮑建信攝）

曾涉及綁架、殺人等重大刑案，入獄服刑的「惡龍」張錫銘，不滿假釋被駁回打官司，經高雄高等行政法院地方庭判決他部分勝訴，撤銷矯正署駁回的處分後，矯正署不服上訴，二審高等庭大逆轉，認定原審判決有誤撤銷，改判他敗訴。

據了解，張錫銘從1995年至2005年間犯下殺人、擄人勒贖等重案，經判處無期徒刑後入獄，在台南監獄服刑近20年，經獄方提報假釋，但矯正署主張其犯行情節重大且多數案件未和解，有再考核必要，因而駁回假釋。

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張錫銘不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政救濟，承辦法官開庭調查，發現獄方提報假釋報告表中，有關「被害人或其遺屬意見」欄位，竟仍沿用2018年函詢檢方卻未獲回覆的舊資料。

此外，獄方長達6年未再追蹤或補齊張錫銘意見，可見矯正署在資訊不完整的情況下做成處分，有明顯瑕疵，撤銷矯正署駁回的處分；但張要求法院「准予假釋」的主張也被駁回。

矯正署僅針對駁回處分被撤銷部分提起上訴，高雄高等行政法院高等庭（即二審）則認為，地方庭在尚未釐清被害人或其遺屬意見，即做出裁定有瑕疵，改判張錫銘敗訴，並發回重新調查。

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