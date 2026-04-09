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    醫大生遭洗車工酒駕撞死「關10年太輕」 父：我兒少活52年該怎麼算

    2026/04/09 15:50 記者許國楨／台中報導
    陳父在庭後沉痛直指「判太輕」，若以公平衡量，「至少應該關52年」。（民眾提供）

    陳父在庭後沉痛直指「判太輕」，若以公平衡量，「至少應該關52年」。（民眾提供）

    22歲陳姓醫大生去年外送途中，遭無照酒駕的吳姓洗車工高速撞擊喪命，一審判處10年徒刑，引發家屬強烈不滿，二審9日辯結後，死者擔任體育主播的父親步出法庭，情緒激動、言詞沉痛，直指「判太輕」，更直言若以公平衡量，「至少應該關52年」。

    今天二審庭後，陳父表示，這不只是單純酒駕事故，而是長期危險駕駛行為累積的必然結果，他指出，吳男長年無照駕駛、交通違規累積罰單逾10萬元未繳，案發當天更是連續闖紅燈、超速，「這不是一時失控，而是早就走在會害死人的路上」。

    他形容，對方開著兩噸重車輛在道路上橫衝直撞，「就像一台殺人機器」，「今天不出事，明天也會出事，遲早會發生」，不幸的是，他的兒子成了那個被奪去生命的人，「也替其他可能受害的用路人擋下這一劫」。

    談及判決，陳父語氣哽咽說，兒子即將畢業，人生才正要展開，卻被奪走未來，「台灣男性平均壽命74歲，我兒子少活了52年」，反問社會「只關10年，公平嗎？」他更直言，肇事者之所以認為刑責過重，「是因為只覺得自己的命是命，別人的命不是命」。

    陳父也提到，就在一審判決後短短數日，其他縣市又發生酒駕致死案件，質疑現行刑責是否具嚇阻力，「如果當初判更重，還會有人敢酒駕嗎？」語氣中充滿無奈與憤怒，因此在二審主張納入《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪，強調若致人於死，最高可判無期徒刑，盼法院重新審酌量刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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