台中火爆男上班3天踹死老闆女友 今開庭全認罪

台中林姓男子，去年上班3天就踹死卡拉OK店老闆的女友，檢方依傷害致死罪起訴，今天開庭林男全認罪。（記者陳建志攝）

台中市林姓男子（33歲），去年5月到一家卡拉OK店上班，3天後告訴郭姓老闆要到租屋處洗澡，郭男請他先自行前往，當天中午郭男到租屋處叫醒同居李姓女友，並先下樓等候要一起到卡拉OK店上班，不料林男和李女在臥室發生口角，林男竟出腳猛踹李女的頭、胸、腹部，造成腦出血、肋骨斷併發氣血胸，傷重住院22天仍不治，檢方依傷害致死起訴，台中地院今天開庭，林男全認罪。

中檢起訴指稱，林男去年5月23日到郭姓男子在中區的卡拉OK店上班，因此認識郭男的李姓女友。5月26日早上9點多，林男在卡拉OK店門口碰到郭男，詢問可否到他位於北區的租屋處洗澡，郭男答應並請他自行前往。

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同日中午12點，郭男到租屋處叫醒在臥室睡覺的李女，原本兩人要一起到卡拉OK店上班，郭男先下樓到1樓等候，沒想到林男和李女在臥室發生口角，林男心生不滿，竟出腳猛踹李女的頭、胸、腹部，造成她腦出血、肋骨斷併發氣血胸、脾臟重度分葉碎裂、呼吸衰竭、腎衰竭。

原本在樓下等候的郭男遲不見李女下樓，打電話也沒接，上樓察看才在臥室看到奄奄一息的李女，趕緊叫救護車送醫，因傷勢嚴重，雖院方全力搶救，仍在住院22天後，因併發缺氧性腦病變、肺炎及肺膿瘍而死亡。

警方獲報後將林男移送法辦，台中地檢署檢察官偵結，依傷害致死罪嫌將他起訴。

台中地院國民法庭今天開庭，林男就檢方起訴犯罪事實全部認罪，辯護人則表示，僅就林男案發後有無自首，符合刑法減刑要件，及刑法第19條辨識能力降低等進行爭執。

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