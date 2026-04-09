無照洗車工酒駕撞死醫大生 主播父含悲求重判無期

陳父今天出庭，請求法官將刑度最高為無期徒刑的妨害公眾往來罪納入裁量。（民眾提供）

22歲陳姓醫大生去年外送途中，遭無照酒駕吳姓洗車工高速撞擊重創不治，一審依酒駕致死等罪判處10年徒刑，台中高分院今二審開庭，擔任主播的陳父主張，吳男案發當日有多次超速、闖紅燈行為且有多次前科，顯無悔意，請求法官將刑度最高為無期徒刑的妨害公眾往來罪納入裁量，全案將於本月底宣判。

這起事故發生在去年3月8日凌晨，23歲洗車工吳叡旻與朋友飲酒唱歌後，私自開走高檔商旅車，卻無照酒駕高速闖紅燈，撞飛騎機車外送的陳姓醫大生，造成陳全身18處骨折送醫不治，事故發生後吳男一度逃逸，事後才到案，一審於去年底宣判，台中地院依酒駕致死罪判刑9年、肇逃致死罪判刑5年，應執行10年。

請繼續往下閱讀...

今天二審庭上，死者父親親自出庭陳述，語氣沉痛指出，兒子自小用心栽培，卻因他人酒駕失去寶貴生命，「只判10年真的太輕」，他強調，吳男長期無照駕駛、累積大量罰單未繳，且案發當天行為並非一時失控，而是持續性危險駕駛，顯見對法律與他人生命毫不在意。

陳父進一步主張，本案不應僅以酒駕致死與肇逃論罪，應納入《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪，認為吳男行為如同「殺人機器上路」，請求法院從重量刑，甚至判處無期徒刑，以彰顯社會正義並警惕大眾。

然而，吳男方面則認為一審量刑過重，強調一般酒駕致死案件刑度多落在3至5年，本案10年刑期已接近故意殺人罪標準，請求法官重新審酌，審判長諭知本案將於4月28日上午宣判。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法