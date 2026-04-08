行政執行署全國聯拍為國庫入帳2.1億 賓士車激戰69次102萬落槌

彰化分署拍賣葉姓義務人遺產中和紡織股份有限公司未上市櫃股票23萬股，115年4月7日以1,184萬5,000元拍定。（記者翁靖祐翻攝）

法務部行政執行署所屬各分署於昨（7）日舉辦4月份全國123聯合拍賣會，儘管連日春雨滂沱，但在清明連假後第一個上班日，各地買氣依舊爆棚。本次聯合拍賣標的多元，包含不動產及檢察機關囑託變價的動產，總拍定金額高達2億1828萬764元，為國庫帶來豐厚挹注。

不動產部分，昨日拍定金額總計達2億226萬8272元。其中宜蘭分署以8510萬元拍定五結鄉的一處成衣廠房金額最高，該物件因義務人欠繳房屋稅及勞健保費用，本次為第2次拍賣，吸引4組人馬搶標，最終以高於底價1千餘萬元拍定。其次為桃園分署一位於中正路的商辦由抵押權人以5118萬3000元聲明承受，以及拍賣金額第三高，位於中壢區延平路約30多坪的精華區建地，以1478萬元成交。

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動產變價部分共進帳1601萬2492元，拍定金額最高為彰化分署拍賣葉姓義務人遺產中的「中和紡織」股票23萬股，以總價1184萬5000元成交，每股平均拍出51.5元。此外，彰化分署受檢察機關囑託拍賣詐欺案犯罪工具，其中一台2019年出廠的白色賓士車因車況良好，備受矚目，歷經69次激烈喊價後以102萬元落槌拍定。

虛擬貨幣與出資額也成為拍賣焦點，桃園分署昨日順利拍賣許姓及林姓被告持有之泰達幣與MAX幣，總計以66萬702元拍定。台南分署則拍定一名曾犯國安法義務人的公司出資額35萬元，用以抵繳欠費。行政執行署表示，每月第1個星期二下午3時皆定期舉辦聯合拍賣，歡迎民眾追蹤官網與臉書，掌握最新超值物件，參與社會公義實現。

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