為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    行政執行署全國聯拍為國庫入帳2.1億 賓士車激戰69次102萬落槌

    2026/04/08 11:19 記者翁靖祐／台北報導
    彰化分署拍賣葉姓義務人遺產中和紡織股份有限公司未上市櫃股票23萬股，115年4月7日以1,184萬5,000元拍定。（記者翁靖祐翻攝）

    彰化分署拍賣葉姓義務人遺產中和紡織股份有限公司未上市櫃股票23萬股，115年4月7日以1,184萬5,000元拍定。（記者翁靖祐翻攝）

    法務部行政執行署所屬各分署於昨（7）日舉辦4月份全國123聯合拍賣會，儘管連日春雨滂沱，但在清明連假後第一個上班日，各地買氣依舊爆棚。本次聯合拍賣標的多元，包含不動產及檢察機關囑託變價的動產，總拍定金額高達2億1828萬764元，為國庫帶來豐厚挹注。

    不動產部分，昨日拍定金額總計達2億226萬8272元。其中宜蘭分署以8510萬元拍定五結鄉的一處成衣廠房金額最高，該物件因義務人欠繳房屋稅及勞健保費用，本次為第2次拍賣，吸引4組人馬搶標，最終以高於底價1千餘萬元拍定。其次為桃園分署一位於中正路的商辦由抵押權人以5118萬3000元聲明承受，以及拍賣金額第三高，位於中壢區延平路約30多坪的精華區建地，以1478萬元成交。

    動產變價部分共進帳1601萬2492元，拍定金額最高為彰化分署拍賣葉姓義務人遺產中的「中和紡織」股票23萬股，以總價1184萬5000元成交，每股平均拍出51.5元。此外，彰化分署受檢察機關囑託拍賣詐欺案犯罪工具，其中一台2019年出廠的白色賓士車因車況良好，備受矚目，歷經69次激烈喊價後以102萬元落槌拍定。

    虛擬貨幣與出資額也成為拍賣焦點，桃園分署昨日順利拍賣許姓及林姓被告持有之泰達幣與MAX幣，總計以66萬702元拍定。台南分署則拍定一名曾犯國安法義務人的公司出資額35萬元，用以抵繳欠費。行政執行署表示，每月第1個星期二下午3時皆定期舉辦聯合拍賣，歡迎民眾追蹤官網與臉書，掌握最新超值物件，參與社會公義實現。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播