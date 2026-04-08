膽大包天！千噸廢料堆國道警察隊部旁 地主等3人遭訴求重刑

約1500公噸的廢棄物，將廠區堆得滿滿，且僅以鐵皮或混凝土塊作為圍籬，一旦崩落，連下方國道二隊（左上角）都恐遭殃。（苗栗地檢署提供）

苗栗縣造橋鄉雙鶴山一處私人鐵皮廠房，位處國道二隊大隊部旁，但肆無忌憚，非法堆置了1500公噸的汽車廢料廢棄物，一旦崩落，國道二隊恐遭殃。苗栗地檢署全案偵結，依違反廢棄物清理法提起公訴，其中，承租人黃姓男子、地主賴姓男子及仲介李姓男子，均分別求處2年6月以上之重刑。

苗栗地檢署指出，黃男向賴男承租位於造橋鄉雙鶴山角處的多筆土地及坐落其上的鐵皮廠房，透過賴男仲介自2022年6月間起迄2023年1月間，以每車次最高10萬元之代價，收受胡姓、李姓、張姓等男子經營的4家環保企業社所交付的廢汽車座椅內皮革及海綿等廢塑膠混合物。

請繼續往下閱讀...

期間，共載運了計77車次，包含以太空包盛裝之廢塑膠混合物計52包，總重量約1500公噸，將面積達2198平方公尺的廠區，堆得滿滿，且僅以鐵皮或混凝土塊作為圍籬，一旦崩落，連國道二隊都恐遭殃。

苗栗縣環保局接獲檢舉，會同環境部環管署中區管理中心及警政署保安警察第七總隊第三大隊，報請苗栗地檢署檢察官曾亭瑋指揮偵辦，一舉將13名犯嫌查緝到案。苗栗地檢署偵結，依法起訴5人、8人緩起訴，不過，對於承租人黃男、地主賴男及仲介李男，均分別求處2年6月以上之重刑，並向法院聲請對賴男宣告沒收不法所得200萬元。

約1500公噸的廢棄物，將廠區堆得滿滿。（苗栗地檢署提供）

苗栗縣造橋鄉雙鶴山一處私人鐵皮廠房，位處國道二隊大隊部旁，但肆無忌憚，非法堆置了1500公噸的汽車廢料廢棄物。（苗栗地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法