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    首頁 > 社會

    監視器App裝妻手機 神學院總務遭解僱提告敗訴

    2026/04/04 10:51 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市宗教財團法人「基督門徒訓練中心」前林姓總務不滿遭解僱，提起確認僱傭關係存在訴訟。基隆地院審理認為，門訓中心解僱林合法，判他敗訴。（記者林嘉東攝）

    基隆市宗教財團法人「基督門徒訓練中心」前林姓總務不滿遭解僱，提起確認僱傭關係存在訴訟。基隆地院審理認為，門訓中心解僱林合法，判他敗訴。（記者林嘉東攝）

    現代職場數位化工具普及，便利與違規僅一線之隔。基隆市宗教財團法人「基督門徒訓練中心」前林姓總務，因私下將門訓中心監視器軟體安裝在太太手機上讓太太看，與工作表現不佳等缺失，遭任職的機構依違反勞基法勞動契約忠實義務開除。林不滿被解僱，提起確認僱傭關係存在訴訟，控訴門訓中心解僱他違反勞基法「解僱最後手段性原則」。基隆地院認為，林男私自將院區監視器軟體安裝在配偶手機讓太太遠端監看，認定林違反忠實義務情節重大，判決門訓中心解僱林合法；可上訴。

    判決指出，林男自2023年起擔任總務，月薪約4萬元。門訓中心發現，林未經授權將院區1樓監視器畫面軟體安裝至太太手機，還讓太太監看；去年5月抽查林工作日誌發現，林男記錄已完成校車胎壓檢查與澆水，但調閱監視器後發現林男當天根本沒執行；此外，林男工作態度消極，多次對主管大吼，門訓中心主管多次對林進行多次考核與改善談話，林男也拒絕簽收改善通知單。

    法院審理時，林解釋，他是因公司未配發公務手機，才借太太的手機進行多角度巡查，並非不當監看；至於工作紀錄爭議，他強調確實有完成工作，只是未上傳照片，並認為門訓中心未經記過、調職等程序就直接開除，違反「解僱最後手段性原則」。

    法官調查發現，林男將監視器軟體安裝在太太的手機上，妨礙院內員工與學員的隱私；此外，門訓中心發現林在工作紀錄表上紀錄已檢查校車胎與澆水，經調閱監視器畫面發現他沒有執行。

    法官認為，監視畫面涉及學員隱私與維安，外洩給非職務人員已違反保密與忠實義務，且林在考核期間不僅專業技能未達標，還出現造假欺瞞行為，機構多次面談林，並提供改善計畫，認定解僱符合最後手段性原則，判決門訓中心解僱林合法；可上訴。

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