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    台中「借錢哥」又犯案！謊稱手機反鎖特斯拉內 騙走2千元

    2026/03/30 16:45 記者陳建志／台中報導
    台中屢屢犯案，被稱為「借錢哥」的吳姓男子，本月6日又跟民眾騙走2千元，昨天又現身伺機犯案遭警方逮捕。（資料照，民眾提供）

    台中屢屢犯案，被稱為「借錢哥」的吳姓男子，本月6日又跟民眾騙走2千元，昨天又現身伺機犯案遭警方逮捕。（資料照，民眾提供）

    台中一名吳姓男子（38歲），去年接連以沒車資返家等理由，在北屯區、北區向民眾借錢，被逮送辦，不過他沒在怕，本月6日在北區博館東街，謊稱手機遭反鎖在特斯拉車輛內，需借款解鎖車輛，向民眾騙走2000元，卻留下假身分和電話，昨天下午4點多又出現在西區台灣大道與梅川東路口伺機犯案，民眾發現向警方通報，員警到場發現吳男已因案遭通緝，依詐欺罪嫌函送法辦，並依法解送地檢署歸案。

    這名吳姓男子去年11月才在北屯區「借錢」被抓，沒想到去年12月6日又在北區向林姓民眾表示無車資返家，還出示身分證做保證，林男不疑有他借給他3000元，沒想到事後聯繫不上向警方報案，台中市警局第二分局永興派出所獲報後全力追緝，去年12月8日，掌握吳男出現在北屯區文心路將他逮捕，訊後將依詐欺罪嫌移送法辦。

    雖然多次被逮，但吳男沒在怕，本月6日清晨6點多，出現在北區博館東街，向店家佯稱手機遭反鎖於特斯拉車輛內，需借款解鎖車輛，向被害人借款新台幣2000元，並留下虛假身分及聯絡電話，騙取款項後隨即離去，民眾發現找不到人向警方報案。

    犯案累累的「借錢哥」，昨天下午4點多又出現在北區街上伺機犯案，民眾認出向警方通報，第二分局文正派出所警員陳建昌、李奕緯獲報，立刻到附近找人，隨後在西區台灣大道與梅川東路口發現吳男，立刻上前盤查，發現吳男已因案遭台中地檢署發布通緝，隨即依法逮捕並帶回偵辦。

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