毒駕狂飆自撞電桿！花蓮男車內起獲「喪屍菸彈」送辦

花蓮縣52歲林姓男子駕駛母親名下轎車在吉安巷弄內高速狂飆，失控撞擊路邊車輛飛起，最終猛力自撞電線桿才停下。（記者王錦義攝）

花蓮縣52歲林姓男子駕駛母親名下轎車在吉安巷弄內高速狂飆，失控撞擊路邊車輛飛起，最終猛力自撞電線桿才停下。警方趕抵現場處理時，眼尖在車內後座發現電子菸彈，經採驗呈現安非他命及俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯（Etomidate）雙重陽性反應。全案偵訊後依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局今指出，仁里派出所24日晚間6點55分接獲報案，指稱吉安鄉文化八街發生嚴重車禍。林姓男子當時開著母親的座車在巷弄內疾速行駛，完全未見減速，整輛車失控後先是擦撞路邊停放的小轎車，強大撞擊力道導致林男座車彈飛，林男車輛最終撞上電線桿才止住衝勢，現場零件噴飛散落一地，林車車頭全毀、安全氣囊全數炸開，景象怵目驚心。

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警消人員獲報趕抵後，發現林男臉部及胸口受有擦挫傷，意識尚清楚，隨即由救護車送往醫院醫治。處理員警在事故現場勘查時，眼尖發現林車後座竟直接擺放著電子菸桿與菸彈，察覺事態不單純，立即進行初步採驗，菸彈隨即呈現「依托咪酯」陽性反應。警方進一步在醫院對林男實施唾液快篩，確診呈現安非他命與依托咪酯成分，證實這場驚險車禍又是毒駕惹的禍。

吉安分局呼籲，新興毒品「依托咪酯」會導致施用者產生幻覺、意識混亂及肌肉顫抖，吸食後駕駛車輛極易引發重大交通事故，嚴重威脅不特定用路人的生命安全。警方強調，對於毒品犯罪採取「零容忍」態度，將持續針對各類毒品加強查緝，請民眾切勿以身試法，若發現周遭有疑似毒品活動，請立即撥打110報案，共同守護社區治安與交通秩序。

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警方在車上起出毒品。（警方提供）

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