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    暫停也要上鎖！YouBike被騎走恐賠1萬5 苦主報案只能算「遺失」

    2026/03/29 16:49 記者姚岳宏／台北報導
    警方調閱監視器，發現不明男子擅自將別人借的YouBike騎到捷運永春站2號出口停放。（記者姚岳宏翻攝）

    警方調閱監視器，發現不明男子擅自將別人借的YouBike騎到捷運永春站2號出口停放。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市警方昨天接獲報案，有民眾停放於信義區永吉路連鎖便利商店外的YouBike微笑單車，遭不明人士騎走，由於承租人僅具保管責任而無所有權，車輛失聯一般只能以「遺失」或「誤騎」處理，若3個月未尋獲恐面臨高達1萬5000元的賠償金，且期間租借費仍會持續計算，讓承租民眾相當焦急，深怕車輛遭佔為己有甚至淪為犯案工具。所幸警方獲報後迅速調閱監視器與定位，成功尋回車輛。

    昨天下午4時許，陳姓民眾將YouBike停放在信義區永吉路的一處超商外，入內消費不到5分鐘，出來便發現車輛遭人擅自騎走，警方受理報案後，向單車公司申請定位資料，並同步調閱周邊的路口監視器畫面，經追查，發現1名男子將該輛YouBike騎走後，最終停放於捷運永春站2號出口外便逕自離去。

    警方隨即派員前往現場，順利尋獲該輛單車並交還給報案人，結束這場驚魂記。

    有網友表示，由於YouBike採用租借模式，使用者僅具保管責任而非所有權，無法以失竊案件處理，只能以遺失方式報案，面對不斷累積的租借費用，受害者往往只能苦等，希望對方能夠盡快將車輛歸還。

    針對此類單車失聯案件，警方特別呼籲使用微笑單車過程中，若有臨時停放路邊或進入店家短暫消費的需求，切勿貪圖一時方便而將車輛隨意放置；務必善加利用YouBike車輛本身配備的暫時上鎖功能，確實將車輛上鎖，以防在承租期間遭有心人士擅自移置，進而衍生後續繁雜的賠償問題與困擾。

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