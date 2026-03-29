鎮瀾宮董座特助高價收購靈骨塔？ 北部男抵押5房產慘遭騙走4千萬

警方提醒要慎防靈骨塔詐騙以免遭二次剝削。（記者姚岳宏翻攝）

警方今年1月受理一起假借宮廟名義的靈骨塔詐騙案，北部K姓男子遭自稱鎮瀾宮董事長特助的歹徒鎖定，對方以高價收購靈骨塔位為誘餌，隨後用保證金、補稅等名目層層剝皮，被害人為求順利成交，不僅耗盡積蓄，更抵押5間房產借貸，總財損高達新台幣4千萬元，直到歹徒失聯才驚覺受騙。

整起案件始於2024年6月，對方主動登門拜訪K姓男子，靠著專業的談吐與誠懇態度，成功讓被害人卸下心防，歹徒描繪一幅美好的交易藍圖，誆稱宮廟將協助高價處理其手邊的靈骨塔位與骨灰罐，隔年5月，歹徒見時機成熟，便開始以辦理收購手續為由，要求被害人支付履約保證金以確保流程順利。

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被害人深信交易即將完成，便努力籌措資金交付，對方得手後食髓知味，接連以鎮瀾宮需要補稅、金管會審核保證金等荒謬理由要求追加款項，甚至謊稱收購案將轉移至另一間天后宮辦理，詐騙集團不斷利用話術施壓，強調若不即時付款將導致交易破局，讓深怕心血付諸流水的被害人只能繼續設法湊錢。

在籌款過程中，被害人曾前往銀行試圖匯款，並刻意以購買跑車為藉口掩飾，所幸當時機警的行員察覺有異並拒絕辦理，然被害人早已深陷騙局，後續仍轉向友人借貸，甚至將名下5間房產設定抵押向銀行換取高額貸款，經歷3次面交現金後，歹徒便人間蒸發。

刑事局呼籲，詐騙集團常鎖定靈骨塔持有人，假冒知名宮廟或企業營造收購假象，民眾若遇要求先行支付保證金或相關費用，務必提高警覺，並立即撥打165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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