韓籍男想吃霸王餐裝「聽嘸」 店員抱怨真想罵「西八」

警方告知朴男，無法證明身分就必須跟警方回派出所繼續查驗。（記者徐聖倫翻攝）

32歲朴姓韓籍男子昨凌晨在新北市新莊某餐酒館用餐喝酒，豈料結帳時朴男不願支付900多元的帳單，還起身就要走，店家當場報警。警方趕抵，朴男不願出示證件被帶回警所，查驗身分無誤後，店家也不願提告，於是讓朴男離開。

據悉，這間餐酒館位於新莊區中正路，新莊警分局福營派出所昨凌晨2時許獲報，1名外籍男子來店用餐喝酒卻不願買單，還企圖逃離現場，警方於是出動關切。朴男向警方表示，自己持觀光簽證來台，但他不願出具護照等身分證明，警方無法確認，於是將其帶回派出所。

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朴男來到派出所後，警方進一步確認其身分，確實有簽證無誤，而店家也不願提告，在警告過後讓朴男離開。店家事後在threads發文闡述這段經過，直呼朴男一直假裝聽不懂，當下店員一度想怒飆韓國粗口「西八」，也呼籲其他店家注意這名遊客。

警方表示，民眾於任何店家消費務必履行付款義務，若遇消費糾紛，也應保持理性，尋求正當合法途徑進行調解，以免發生不必要的衝突。

朴男翻皮包就是不願拿出證件證明身分。（記者徐聖倫翻攝）

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