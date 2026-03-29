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    北市民權大橋騎士疑閃壘球自摔 後方雙載母子閃避不及追撞3傷

    2026/03/29 14:21 記者陸運鋒／新北報導
    林姓女騎士（畫面上方機車）行經台北市民權大橋時，疑閃避掉落地上的壘球摔車，而雙載的任男及吳姓母親（畫面下方機車），不慎追撞林女機車後倒地。（記者陸運鋒翻攝）

    林姓女騎士（畫面上方機車）行經台北市民權大橋時，疑閃避掉落地上的壘球摔車，而雙載的任男及吳姓母親（畫面下方機車），不慎追撞林女機車後倒地。（記者陸運鋒翻攝）

    林姓女子今天上午10時許，騎乘機車行經台北市民權大橋內湖端時，疑因閃避掉落在地上的壘球失控摔車，而後方疾駛而來雙載的任姓男子及吳姓母親，不慎追撞林女機車後倒地，警消獲報趕抵時，發現任男頭部重創昏迷，林、吳則全身多處擦挫傷，隨即將3人送往醫院救治，所幸暫無生命危險，事故原因仍待調查。

    內湖警分局調查，49歲林女當時準備前往台北市區逛街，而53歲任男及79歲吳姓母親，則從五指山掃墓準備返回三重住處；林女途中沿民權大橋內湖往松山方向行駛時，疑為閃避地上掉落的壘球，導致失控摔車滑倒，行駛同向後方的任男疑因閃避不及，擦撞林女機車後煞車摔倒，路過民眾見狀連忙報案。

    據知，警消趕抵時，發現任男頭部及手腳分別有撕裂傷及擦挫傷，而林女及吳女則手腳多處擦挫傷，救護人員隨即將3人送往內湖三軍總醫院救治，由於任男目前處昏迷狀態，仍需進一步開刀治療，暫時沒有生命危險。

    據指出，林女酒測值為0毫克，而任男酒測值仍需抽血檢測，至於確切事故發生原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

    警方提醒，用路人行駛於橋樑或高架道路時，應保持安全距離並隨時注意車前動態，若發現路面有掉落物，請勿驚慌急閃，應穩住龍頭並減速，以確保自身及其他用路人安全。

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