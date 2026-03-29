大甲媽遶境前夕 彰化警邀40宮廟團體簽約保證「不鬧事」

大甲媽遶境彰化市民生地下道，歷年來是搶轎衝突熱區。（資料照）

大甲媽祖遶境彰化市區已連續3年未傳出暴力衝突，為慎重起見，彰化警分局今天（29日）邀集40多個宮廟及接轎團體，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，宣誓不藉故滋事，進而衍生打架鬥毆情事，警方也表達嚴正執法的決心，一旦打架鬧事，一律以現行犯逮捕。

今年大甲媽祖年度遶境進香活動將於4月17日起駕，根據往年經驗，遶境隊伍將於18日中午過後由台中市大度橋進入彰化市區，並於當晚11點多行經民生地下道後進駐南瑤宮；北返回鑾時，預計於24日進入彰化市區，當晚駐駕永樂街天后宮，並於25日清晨離開彰化縣境，進入台中市區。

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彰化警分局今天召集轄區40餘個宮廟代表及接轎團體，召開「遶境協調會」，並共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，以確保遶境期間秩序維護並防制衝突事件。本次公約以「高自主管理、零聚眾鬥毆、低環保公害、交通真順暢、警民共協力、社會好期待」6大主軸為核心，律定接轎團體需事先提出接轎申請，建立成員名冊、穿著統一服飾，並指派專員協助維持秩序與交通，參與人員避免飲酒，嚴禁爭執鬥毆，減少鞭炮燃放，以晚間10點後「零鞭炮」、凌晨零點後「無噪音」為原則，以提升遶境活動品質與社會觀感。

彰化分局長劉千祥強調，遶境期間凡遇有打架鬧事等行為，警方將一律以現行犯逮捕法辦，並呼籲信眾參加遶境活動時應秉持不搶轎、理性虔誠祈福的精神，配合現場人員與警方的交通管制與疏導，共同創造一個神聖、和平、優質的宮廟文化慶典。

大甲媽遶境彰化縣，已連續3年未發生暴力衝突。（資料照）

大甲媽遶境前夕，彰化警分局今天邀集40餘個宮廟及接轎團體簽約宣誓不藉故滋事。（圖由警方提供）

40餘個宮廟及接轎團體簽署「優質宮廟文化行動公約」，宣誓在大甲媽遶境時不藉故滋事。（圖由警方提供）

彰化警分局今天邀集40餘個宮廟及接轎團體簽約宣誓不藉故滋事。（圖由警方提供）

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