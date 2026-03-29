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    酒後暴走！苗栗男丟汽油彈燒任職餐廳 又「燒胎」燒掉自己機車

    2026/03/29 13:31 記者彭健禮／苗栗報導
    朱男犯放火燒燬他人建築物未遂罪，處1年8個月，又犯放火燒燬自己所有物，致生公共危險，處6個月徒刑。（資料照）

    朱男犯放火燒燬他人建築物未遂罪，處1年8個月，又犯放火燒燬自己所有物，致生公共危險，處6個月徒刑。（資料照）

    苗栗縣朱姓男子酒後到任職餐廳丟擲自製汽油彈，引發火警後逃逸，幸好僅造成餐廳鐵捲門損壞，未釀成大災；他後又於飲酒後在道路「燒胎」，致騎乘機車燒毀。朱男被查獲，由苗栗地方法院依犯放火燒燬他人建築物未遂罪，處1年8個月，又犯放火燒燬自己所有物，致生公共危險，處6個月徒刑。

    朱男於去年3月10日凌晨12點多酒後，把家中割草機旁汽油桶內之汽油倒入空米酒玻璃瓶內，自製成2枚汽油彈，騎機車到任職的餐廳，以打火機點燃該2枚汽油彈後，朝餐廳大門之鐵捲門丟擲，致鐵捲門起火燃燒，幸好僅造成鐵捲門燒蝕焦黑，未延燒到餐廳建築物。

    去年3月22日凌晨2點多，朱男於酒後，把機車在道路上，以拉剎車、猛催油門，俗稱「燒胎」之方式，致自身的機車輪胎處起火燃燒，進而全車燒燬。朱男被警方查獲，依法送辦。

    法官調查，朱男與餐廳老闆均稱彼此間並沒有糾紛，且朱男2次犯案雖有飲酒，但無證據證明朱男於犯行時其責任能力有欠缺或顯著降低之情形，但2罪犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

    法官審酌朱男到任職餐廳縱火，當時未營業、裏頭無人，且幸好僅致鐵捲門燒蝕焦黑，依犯放火燒燬他人建築物未遂罪，處1年8個月。另，在道路以「燒胎」方式致燒毀自身機車，犯放火燒燬自己所有物罪，致生公共危險，則判6個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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