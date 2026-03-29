男師外遇女同事因家暴案曝光 元配女師怒告求償

身為人夫的Y姓武術男師向T姓女同事租房子住，雙方進展到情侶、同居外遇情，雖兩人辯稱是純房客、房東關係，但台南地院法官調查後不採信、認定已侵害男師妻子的配偶權，判Y男與T女要連帶賠二十萬元給Y男妻子。（資料照）

Y姓男師在某小學任教武術時，結識學校T姓女教師，約6年前向T師租房子住，兩人成了男女朋友並曾同居。男師的妻子H女師被蒙在鼓裡，2人打離婚關係，台南地院查出Y、T兩人曾發生家暴衝突，警方紀錄是男女朋友及同居關係，判Y男與T女要連帶賠20萬元給H女師。

H女師控訴丈夫Y男對她與孩子家暴，控告丈夫涉傷害、加重誹謗在一審判有罪，目前正打離婚官司。而丈夫在學校教授武術，約6年前，丈夫以教課學校不定、通勤不便為由在外居住，她僅於週末到丈夫租處過夜。直到前年2月，其子無意中發現爸爸手機內有爸爸與T師在國內、外旅遊的照片，這才驚覺原來丈夫與T師在外同居。

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此外，Y男與T女曾發生家暴衝突案，警方與家暴中心記載佐證是男女朋友關係、並至少同居1年2月時間，H女怒告兩人求償50萬元慰撫金。

Y男辯稱出國，與T女各有行程，見面也只是請教代購事宜；國旅則是與其他老師一起參與的教育研習活動，否認與T女有不當關係；T女也說與Y男是單純的房東及房客關係。

一審調查Y男手機內與T女的多數照片難以證明侵害配偶權；但其中1張Y男與T女的合照設為Y男手機桌面，依一般經驗法則，具親密關係者才會這麼做。而從Y男與T女曾互控家暴案，在警方記錄兩人是男女朋友、同居伴侶，這足可認兩人有逾越分際的男女交往行為，侵害H女配偶權情節重大，判Y男與T女須連帶賠償H女師20萬元；全案還可上訴。

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