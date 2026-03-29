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    首頁 > 社會

    詐騙集團車手取款35萬 沒拿半毛累犯判1年3月

    2026/03/29 14:17 記者陳建志／台中報導
    彰化張姓男子加入詐騙集團擔任車手，取走林姓民眾35萬現金，雖未獲得報酬，但已是累犯，台中地院判處1年3月徒刑。（記者陳建志攝）

    彰化張姓男子加入詐騙集團擔任車手，取走林姓民眾35萬現金，雖未獲得報酬，但已是累犯，台中地院判處1年3月徒刑。（記者陳建志攝）

    彰化張姓男子（46歲），去年加入詐騙集團擔任車手，該集團先在臉書張貼販賣童裝廣告，吸引民眾加入團購社團，再慫恿民眾購買虛擬貨幣交易，一位林姓民眾被騙面交35萬現金，張男接獲指示出面取款，民眾事後發現被騙報警查獲，張男雖沒拿到報酬，但因已是累犯，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處1年3月徒刑，可上訴。

    中檢起訴指出，張男（46歲）去年7月5日起，加入通訊軟體暱稱「張立」、「沐瑤」等人組成的詐騙集團，擔任取款車手，該集團先在臉書張貼販賣童裝廣告，一位林姓民眾不察，以為有利可圖加入團購社群，並和暱稱「chen」的人加為好友，佯稱只要購買團購的商品就可獲利，且使用虛擬貨幣才不會被扣3%稅金，林姓民眾信以為真，向對方推薦的幣商面交購買虛擬貨幣。

    去年7月16日下午1時36分，張男接獲詐團指示，搭乘白牌計程車前往台中龍井區中央路2段一家超商，向林姓民眾收取35萬元現金，並回報詐欺集團上手，等值虛擬貨幣打入其電子錢包，以取信於林姓民眾，再依指示將35萬元丟包給其他詐團成員製造斷點。

    林姓民眾事後發現受騙報案，警方循線查獲張男，張男坦承犯行。檢方並查出，張男因違反洗錢防制法案件，遭判刑5月確定，5年內再犯屬累犯，建請加重其刑。

    法官斥責，張男正值青壯，不思依循正途獲取所需，竟參與詐欺集團，造成被害人財產損害，危害金融交易秩序與社會治安，考量非幕後主導犯罪之人，且犯後坦承犯行，態度尚可，但尚未與被害人調解或賠償損害，未獲有報酬，犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，判1年3月徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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