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    首頁 > 社會

    喑啞女子陷假交友愛情詐騙 警筆談成功阻詐

    2026/03/28 14:20 記者邱俊福／台北報導
    警員透過紙筆跟受騙的喑啞女溝通，成功阻止她繼續匯款。（記者邱俊福翻攝）

    警員透過紙筆跟受騙的喑啞女溝通，成功阻止她繼續匯款。（記者邱俊福翻攝）

    一名喑啞女子今年初遇上網路交友詐騙，對方自稱外國職業運動員，以「慈善捐款」為名要求多次臨櫃匯款1000美元至指定的不同帳戶，日前當她又再度欲匯款時，銀行行員覺得怪異，經立即通報轄區台北市警信義分局五分埔派出所後，警方派員到場，透過紙筆及手機耐心溝通，並檢視交友的對話紀錄，才成功說服她，阻止繼續匯款。

    警方表示，該名喑啞女子平時透過手機文字與他人溝通，今年初在網路上認識一名自稱外國運動員的男子，對方以參與慈善活動需捐款為由，要求她匯款至不同帳戶，該女信以為真，已有多次聽從指示，每次匯款1000美元。

    日前，該名喑啞女子又到銀行欲匯款時，銀行行員覺得她多次匯款，行徑怪異，懷疑受騙，便通報警方到場了解，警方派員到場後，透過紙筆跟她溝通，並檢視雙方對話紀錄，發現對方所稱球隊與提供之隊徽明顯不符，研判為「假交友、真詐騙」手法，並聯繫家屬到場共同勸導，終成功阻止匯款。

    警方提醒，近年詐騙集團常透過社群媒體或交友平台，假冒外國軍人、醫師或運動員等身分與民眾建立關係，再以各種理由要求匯款，民眾若遇到網友要求金錢往來，務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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