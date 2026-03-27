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    風災後曳引車勾電纜扯斷電桿砸死教師 中華電信股長被訴

    2026/03/27 14:56 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義地檢署今天依過失致死罪嫌起訴中華電信嘉義營運處凃姓股長，及曳引車駕駛戴姓男子。（資料照）

    嘉義地檢署今天依過失致死罪嫌起訴中華電信嘉義營運處凃姓股長，及曳引車駕駛戴姓男子。（資料照）

    前年7月凱米颱風過境後，嘉義縣義竹鄉172線縣道發生一起貨運曳引車勾到垂下電纜，並扯斷電桿砸中機車騎士張姓國小代理老師的意外事故，嘉義地檢署偵查終結，今天依過失致死罪嫌起訴中華電信嘉義營運處凃姓股長，及曳引車駕駛戴姓男子。

    檢警調查，這起死亡車禍發生在前年7月31日上午11時59分，地點在義竹鄉後鎮村172線4.7公里處，戴男（42歲）駕駛曳引車行經事故地點，因勾到道路上方下垂電纜線，瞬間巨大拉扯力道，造成對向電線桿應聲斷裂，砸中機車騎士張男（36歲），張男送醫仍不治。

    檢警調查後認為，事故現場電纜線因同年月24日颱風凱米過境後垂落，且與地面垂直間隔不足規定的4.7公尺，足以影響行車安全。

    起訴書指出，凃男（44歲）擔任中華電信公司嘉義營運處客戶網路中心第8股股長，負責設備維修、管理股務等，凃男本應注意於風災後派員巡視轄區內電纜線是否垂落，並及時加以修復，竟疏未注意及此，任由電纜線低垂橫越道路上方，須承擔此起車禍部分肇事責任。

    起訴書也指出，經鑑定結果，戴男駕駛曳引車行經事故地點，未申請臨時通行證，且其所載運貨物已超寬、超高，加上道路雖有坡道，但當時視野開闊、視距良好，並非未能及時注意到垂落電線而採取必要安全措施，卻造成此起悲劇。

    凃男否認有過失致死犯行，辯稱颱風後同仁出外工作會巡視，有異常就會回報，且公司規定巡勘作業要點中，未硬性規定於風災後要做巡勘。戴男也辯稱，當時是先上坡再下坡，下坡時才看見垂落電線，因距離太短而無法煞停。

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