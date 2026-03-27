新北RIT快速救援小組複訓 盼能第一時間救出受困同仁

新北市消防局第一大隊今天舉辦「RIT（Rapid Intervention Team）快速救援小組」訓練，落實「救人的人，也能自救」的核心精神，讓同仁們安全出門、平安歸隊。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局第一大隊今天在出勤最繁重的海山分隊，舉辦「RIT（Rapid Intervention Team）快速救援小組」訓練，希望建立消防員受困時緊急應變標準作業程序，確保在視線不良、空間受限的高風險火場中，能第一時間組成救援小組將受困同仁救出，落實「救人的人，也能自救」的核心精神，讓同仁們安全出門、平安歸隊，更強化消防弟兄們在火場極端環境下的自救與互救能力。

今天的訓練，新到任的大隊長蕭柏桓也到場，他向參訓同仁們呼籲，複訓重點包含「Mayday受困宣告」、「緊急氣源管理」及「受困人員搬運與脫困」；演練模擬隊員在濃煙密佈且充滿障礙物的建築物內，發生空氣瓶殘壓不足或遭倒塌物壓迫等突發狀況；救援組員必須在有限的時間內，利用紅外線熱顯像儀定位受困者，訓練重點不在於成績，而是希望同仁們熟練操作各項救助器材進行破障，展現精準的搜救默契與體能耐力。

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現場教官也強化了指揮體系與RIT小組間的通訊協調，模擬火場中通訊不通的極端狀況及透過高擬真的煙霧與聲響干擾，考驗學員在高度壓力下能否冷靜判斷受困路徑，並正確架設繩索系統進行高低差搬運，透過反覆的肌肉記憶訓練，能有效縮短救援啟動時間，增加在真實災場中生存的機率。

蕭柏桓強調，火場瞬息萬變，安全是救災工作的唯一底線，每位同仁在進入災害現場前，務必確實落實個人裝備檢查（PPE）及氣瓶壓力管理。RIT快速救援小組的價值不在於事後補救，而在平時建立深厚團隊默契，他期許同仁們將訓練當作實戰，隨時保持高度警覺與通訊順暢，唯有確保自身安全，除履行守護市民職責，也能平安歸隊。

新北市消防局第一大隊今天舉辦「RIT（Rapid Intervention Team）快速救援小組」訓練，落實「救人的人，也能自救」的核心精神，讓同仁們安全出門、平安歸隊。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局第一大隊今天舉辦「RIT（Rapid Intervention Team）快速救援小組」訓練，落實「救人的人，也能自救」的核心精神，讓同仁們安全出門、平安歸隊。（記者吳仁捷翻攝）

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