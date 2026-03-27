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    阿里山林鐵平交道遮斷桿遭人開車撞斷後逃逸 林鐵報警究責

    2026/03/27 15:08 記者王善嬿／嘉義報導
    阿里山林鐵第15號平交道設施今凌晨遭人開車撞斷。（阿里山林鐵及文資處提供）

    阿里山林鐵第15號平交道設施今凌晨遭人開車撞斷。（阿里山林鐵及文資處提供）

    嘉義市博東路的阿里山林業鐵路第15號平交道設備，今天凌晨3點多遭人開車撞毀，警方獲報到場發現，肇事車輛還撞上路邊一部轎車及電線桿，車子衝撞後翻車、四腳朝天，駕駛肇事後逃逸無蹤；阿里山林鐵表示，第15號平交道設施遭撞毀未影響今天列車及路線，已儘速請廠商進行修復，並求償相關損失約52萬元，後續交由警方調查。

    嘉義市警方調查，今天3時47分接獲110通報，在博東路發生車禍交通事故，員警到場發現，一部轎車不明原因撞上路邊停放的車輛，又撞上路旁電線桿，同時撞毀阿里山林鐵平交道遮斷桿等設施，肇事後車子翻覆道路上，駕駛人步行離開，將車棄置路上。

    警方受理報案後，循線通知肇事車輛的車主到案說明，車主供稱車子遭人開走，警方正調閱監視器持續追查肇事駕駛，釐清肇事責任。

    嘉義市博東路阿里山林鐵平交道設施遭車子撞斷，將求償設備及修復費用52萬元。（阿里山林鐵及文資處提供）

    嘉義市博東路阿里山林鐵平交道設施遭車子撞斷，將求償設備及修復費用52萬元。（阿里山林鐵及文資處提供）

    警方調查，肇事車輛撞上平交道、電線杆及路旁停放車輛後，車子翻覆被駕駛丟棄路旁。（阿里山林鐵及文資處提供）

    警方調查，肇事車輛撞上平交道、電線杆及路旁停放車輛後，車子翻覆被駕駛丟棄路旁。（阿里山林鐵及文資處提供）

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