口才一流！「典芋長」黃柏偉喊真心經營 騙千萬吃喝玩樂養女友

黃柏偉被逮捕移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

「典芋長」負責人黃柏偉涉嫌以加盟連鎖店方式，坑殺16名股東、加盟主約1300萬元，檢警逮人時，發現黃男口才一流，一直試圖以經營不善等理由，試圖說服警方是真心想要經營，但警方查知他詐取得來的加盟金等，都花費在出國旅遊、買車等吃喝玩樂，以及每月6萬元供養越南籍范姓前女友，根本不是他講的全心是事業上。

警方調查，黃男的父親、大伯在新北市萬里區做芋圓，其父親在桃園夜市成立「典芋長」的攤位販售甜湯，每周的營業額約一萬元，之後攤位由黃男經營，但不久黃男又頂給他人，自己開始透過社群網站平台投放加盟投資廣告，以可賺大錢的話術願景誘騙民眾投資。

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由於黃男的品牌貸款不易，找上李姓友人（已過世）合作，由李男經營的知名連鎖「日春」木瓜牛奶店名義，協助本金不足的加盟主貸款，貸款的款項，李男取得一成，作為傭金。

黃男的加盟餐車開價40萬至60萬元，店面則高達98萬元，黃男須負責裝潢、器材與提供手工芋圓原料、技術等，但許多店面裝潢到一半，號稱手工芋圓也只是機器生產，機具器材也不完備，導致加盟主無法開店營運，少部分加盟主勉強自己想辦法開店，皆無法支撐，仍關店收場。

警方經查，黃男詐來的金錢，先後購買四輛二手賓士轎車使用，也經常出國旅遊，跟范姓前越南女友交往期間，還每月花費6萬元供養，但2024年開始積欠停車費，且違規的紅單都拒繳，2年來累積300多張未繳，高達約32萬元；而他曾在北市內湖區租房，之後都投宿汽車旅館與商旅，有時沒錢時，還跑到健身房洗澡，讓承辦的檢警相當傻眼。

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