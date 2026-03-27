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    芳苑台61事故！有機廢水槽車碰撞翻覆1傷 北上車道估16時恢復

    2026/03/27 14:04 記者陳冠備／彰化報導
    彰化芳苑台61線北上186公里處，今日上午，一輛載運有機廢水的槽車與大貨車發生碰撞，槽車當場翻覆。（民眾提供）

    彰化芳苑台61線北上186公里處，今日上午，一輛載運有機廢水的槽車與大貨車發生碰撞，槽車當場翻覆。（民眾提供）

    彰化縣芳苑鄉台61線西濱快速道路北上186公里處，今（27）日上午發生一起交通事故，一輛載運有機廢水的槽車與大貨車發生碰撞，槽車當場翻覆，所幸未造成危險物質外洩，僅1人輕傷送醫。

    彰化縣消防局表示，上午11時49分接獲通報，立即派遣消防車1輛、救護車2輛及6名消防人員前往搶救。抵達現場後發現槽車側翻，占據車道，車內載運有機廢水（非危險物品），經初步檢視未發現外洩情形，無立即環境危害。

    據了解，事故發生後李姓槽車駕駛（45歲）已自行脫困，僅頭部紅腫、意識清楚，經救護人員初步處置後，送往彰濱秀傳醫院治療；另一名張姓大貨車駕駛（57歲）則未受傷，未送醫。

    警方指出，事故一度影響北上車流，現場已進行排除作業，預計下午4時恢復通行，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

    一輛載運有機廢水的槽車被撞倒翻覆，壓在分隔島。（民眾提供）

    一輛載運有機廢水的槽車被撞倒翻覆，壓在分隔島。（民眾提供）

    槽車翻覆在分隔島，李姓駕駛自行脫困，送醫後暫無大礙。（民眾提供）

    槽車翻覆在分隔島，李姓駕駛自行脫困，送醫後暫無大礙。（民眾提供）

    發生交通事故後，碰撞車輛一度佔據車道，造成回堵。（民眾提供）

    發生交通事故後，碰撞車輛一度佔據車道，造成回堵。（民眾提供）

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