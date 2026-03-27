「敢騙我媽130萬！」女兒飛撲引擎蓋攔阻 毒駕車手狂飆1.5公里輾人下場曝

女子趴在車手轎車的引擎蓋上被甩落。（資料照）

台中市一名女子為替遭詐騙的母親討回公道，與親友設局誘捕詐團車手，未料對方當場識破後駕車逃逸，她竟奮不顧身撲上引擎蓋攔車，整個人被載行一路狂飆，遭甩落並遭車輛二度輾壓重傷，台中地院審理後，依殺人未遂等罪判該名車手8年9月，全案仍可上訴。

回顧案情，邱姓婦人去年9月誤信假投資與虛擬幣詐術，分3次交付共130萬元後才驚覺受騙，與子女及親友共7人商議設局，假意再約40萬元面交，並在太平區埋伏準備圍捕車手。

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案發當天，37歲吳姓車手依指令前往面交取款時卻察覺異狀，竟駕車猛踩油門逃逸，衝撞圍堵的邱婦親友，甚至有人抓住車門遭拖行受傷，混亂中，邱婦女兒整個人趴上引擎蓋試圖逼停車輛，但吳男未停車，反而高速蛇行、急煞甩動車身，企圖將她甩落。

女兒在車頭苦撐約1.5公里後終於體力不支摔落地面，隨即遭前輪輾過，倒地不起；未料吳男為逃逸竟再倒車，導致女子遭二度輾壓，造成6根肋骨骨折、骨盆碎裂及全身多處挫傷，當場失去意識，場面怵目驚心，警方隨後攔截逮捕吳男到案，查出案發前吸食安非他命毒駕。

他辯稱誤以為遭警方追捕，因緊張才加速逃離，否認殺人犯意；但法院認為，他明知車頭有人仍持續高速危險駕駛，且在被害人倒地後再度輾壓，惡性比一般車手更惡，綜上依殺人未遂判8年、2個傷害罪各3月、共同詐欺取財1年8月、毒駕8月、毀損3月，合併應執行8年9月，另5月可易科罰金。

警方火速逮捕吳姓車手。（資料照）

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