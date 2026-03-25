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    台中10歲童爬窗撿文具 貼5樓外牆懸空受困...媽緊拉畫面曝光

    2026/03/25 15:19 記者許國楨／台中報導
    男童站在外牆邊緣、進退不得，令人捏把冷汗。（民眾提供）

    男童站在外牆邊緣、進退不得，令人捏把冷汗。（民眾提供）

    台中市西屯區一處社區24日晚間驚傳高空驚魂！一名10歲男童因寫作業時不慎將文具掉落窗外，竟自行攀出5樓窗戶試圖撿拾，卻卡在窗外冷氣室外機與下方鐵窗平台之間，整個人懸在外牆邊緣、進退不得，母親發現後緊抓其手臂仍無法拉回，情況一度相當危急，所幸消防隊出動雲梯車及時救援，虛驚一場。

    從現場畫面可見，男童雙腳僅踩在狹窄的平台邊緣，面貼牆面維持平衡，上方窗內燈光明亮，家人焦急探身拉人，但受限高度與施力角度，始終無法將孩子拖回室內，稍有閃失恐釀墜落意外，令人看得心驚膽跳。

    消防局晚間6時58分接獲報案後，立即派遣西屯、協和等分隊趕赴現場，出動3車10人展開救援，消防人員到場評估後，迅速操作雲梯車升至5樓高度，逐步接近受困男童，並在確保安全的情況下，將其順利帶離危險位置。

    男童母親事後表示，當時正在忙家務，呼喊孩子卻未獲回應，查看後才發現他已爬出窗外，當場嚇得不知所措，只能先緊抓不放並求助，所幸救援過程順利，男童脫困後意識清楚，未有明顯外傷，並未送醫。

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