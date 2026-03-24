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    林秉文柬埔寨住處外散步遭3、4名槍手伏擊 當埸傷重不治

    2026/03/24 12:55 記者邱俊福／台北報導
    林秉文潛逃出境被新北地院發布通緝發布查緝專刊，如今在柬埔寨西港住處遭槍殺。（翻攝刑事局官網）

    林秉文潛逃出境被新北地院發布通緝發布查緝專刊，如今在柬埔寨西港住處遭槍殺。（翻攝刑事局官網）

    潛逃海外的通緝犯綽號「鱸鰻」的「百億賭王」林秉文，經傳昨晚深夜在柬埔寨西港住處外出散步時，遭3、4歹徒持槍伏擊，當場中槍倒地，傷重送醫不治，目前當地警方正進行偵辦中。

    林秉文為PGtalk負責人，出身自新北市地區三重、蘆洲地區的角頭，因捲入「88會館」郭哲敏的地下匯兌案，涉及洗錢，2023年間遭檢方起訴，隔年放棄300萬元保釋金，棄保潛逃海外，新北地院於2025年1月以違反銀行法發布通緝，法務部調查局與刑事局已將其列入外逃通緝犯名單。

    逃亡期間，他曾多次在臉書（Facebook）發文，聲稱潛逃是處理「個人因素」，並嗆聲「回來的時間我決定」，引發社會關注。

    據悉，檢警單位當時有消息指稱他藏匿於美國洛杉磯，去年底又掌握消息現身柬埔寨西港，疑似在當地跟中國人士一起投資經營酒店賭場重起爐灶。

    檢警接獲消息，昨晚10時許，林秉文在柬埔寨西港的住所外出散步時遭槍擊，對方約有3、4人，得手後駕車逃逸，至於是投資賭場、協助洗錢，或者財務問題引發，檢警高度重視，正積極了解中。

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