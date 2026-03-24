為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    從黑米案到八八會館 百億賭王林秉文爭議一生落幕

    2026/03/24 11:51 記者鄭景議／台北報導
    「百億賭王」林秉文（左）在捲入「八八會館」地下匯兌案後，於去年年初棄保潛逃海外遭到通緝，最新消息指出，他已於今日凌晨證實在柬埔寨西港遭槍殺身亡，戲劇化的一生宣告落幕。（資料照）

    「百億賭王」林秉文（左）在捲入「八八會館」地下匯兌案後，於去年年初棄保潛逃海外遭到通緝，最新消息指出，他已於今日凌晨證實在柬埔寨西港遭槍殺身亡，戲劇化的一生宣告落幕。（資料照）

    林秉文（早年出身於新北市蘆洲區，是國內備受爭議的博弈大亨，其人生歷程多次在黑白兩道與商界之間擺盪。林秉文最廣為人知的事件，是2008年主導職棒米迪亞暴龍隊的「黑米案」，他也經營澳門與菲律賓賭場業務，累積驚人財產並獲得「百億賭王」稱號。然而，林秉文在捲入「八八會館」地下匯兌案後，於去年年初棄保潛逃海外遭到通緝，最新消息指出，他已於今日凌晨證實在柬埔寨西港遭槍殺身亡，戲劇化的一生宣告落幕。

    林秉文的崛起與其在海外博弈產業的布局密切相關。早年他在台灣地方勢力中嶄露頭角，隨後將事業重心轉往澳門經營賭場業務，結識澳門大亨「洗米華」周焯華並成為賭場廳主。2008年，他捲入職棒簽賭醜聞，當時被檢警認定為米迪亞暴龍隊幕後的實際掌控者，透過威逼利誘球員放水來操控比賽。此案不僅導致球隊遭到除名，也讓林秉文被判刑入獄。

    出獄後的林秉文試圖轉型為企業家，2020年起大力推廣PGTalk平台，並在2021年高調協助資深藝人澎恰恰處理上億元債務。當時他以救世主形象出現，宣稱要利用電商分潤幫助對方還債，此舉讓他成功塑造出「重情重義」的商人形象，並藉此擴展其在政商與演藝圈的人脈網。

    然而，這份光環在2022年底驟然熄滅。檢警在追查郭哲敏集團所涉及的地下匯兌案時，發現林秉文經營的平台點數涉嫌淪為洗錢工具。林秉文隨後被逮捕並以300萬元交保，於2023年正式被提起公訴。沒想到，林秉文在2024年底多次無故不到庭，並於2025年1月被法院正式發布通緝，隨後他甚至在臉書發文挑釁立委，聲稱回台時間由自己決定，態度極其囂張。

    逃亡海外1年的林秉文，近期被拍到在柬埔寨西港出沒，疑似準備重操舊業。不料，昨日深夜11時許，傳出他在西港街頭遭遇襲擊，頭部中彈當場身亡。刑事局國際科今日證實，已透過駐外聯絡官確認死者身分為林秉文。這名橫跨簽賭黑幫、支付產業與地下金融的爭議人物，最終命喪異鄉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播