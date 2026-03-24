從黑米案到八八會館 百億賭王林秉文爭議一生落幕

「百億賭王」林秉文（左）在捲入「八八會館」地下匯兌案後，於去年年初棄保潛逃海外遭到通緝，最新消息指出，他已於今日凌晨證實在柬埔寨西港遭槍殺身亡，戲劇化的一生宣告落幕。（資料照）

林秉文（早年出身於新北市蘆洲區，是國內備受爭議的博弈大亨，其人生歷程多次在黑白兩道與商界之間擺盪。林秉文最廣為人知的事件，是2008年主導職棒米迪亞暴龍隊的「黑米案」，他也經營澳門與菲律賓賭場業務，累積驚人財產並獲得「百億賭王」稱號。然而，林秉文在捲入「八八會館」地下匯兌案後，於去年年初棄保潛逃海外遭到通緝，最新消息指出，他已於今日凌晨證實在柬埔寨西港遭槍殺身亡，戲劇化的一生宣告落幕。

林秉文的崛起與其在海外博弈產業的布局密切相關。早年他在台灣地方勢力中嶄露頭角，隨後將事業重心轉往澳門經營賭場業務，結識澳門大亨「洗米華」周焯華並成為賭場廳主。2008年，他捲入職棒簽賭醜聞，當時被檢警認定為米迪亞暴龍隊幕後的實際掌控者，透過威逼利誘球員放水來操控比賽。此案不僅導致球隊遭到除名，也讓林秉文被判刑入獄。

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出獄後的林秉文試圖轉型為企業家，2020年起大力推廣PGTalk平台，並在2021年高調協助資深藝人澎恰恰處理上億元債務。當時他以救世主形象出現，宣稱要利用電商分潤幫助對方還債，此舉讓他成功塑造出「重情重義」的商人形象，並藉此擴展其在政商與演藝圈的人脈網。

然而，這份光環在2022年底驟然熄滅。檢警在追查郭哲敏集團所涉及的地下匯兌案時，發現林秉文經營的平台點數涉嫌淪為洗錢工具。林秉文隨後被逮捕並以300萬元交保，於2023年正式被提起公訴。沒想到，林秉文在2024年底多次無故不到庭，並於2025年1月被法院正式發布通緝，隨後他甚至在臉書發文挑釁立委，聲稱回台時間由自己決定，態度極其囂張。

逃亡海外1年的林秉文，近期被拍到在柬埔寨西港出沒，疑似準備重操舊業。不料，昨日深夜11時許，傳出他在西港街頭遭遇襲擊，頭部中彈當場身亡。刑事局國際科今日證實，已透過駐外聯絡官確認死者身分為林秉文。這名橫跨簽賭黑幫、支付產業與地下金融的爭議人物，最終命喪異鄉。

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