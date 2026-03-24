國中少女遭學姐霸凌惹眾怒 網友號召到校陳情出動9警戒護

國中少女遭霸凌引發眾怒，號召今早至學校陳情，永和警分局掌握情資後，今派出9名警力，到校園出入口戒護，未見有陳情或抗議民眾。（記者陸運鋒翻攝）

新北市永和區某國中1名2年級少女，因被3年級學姐懷疑講壞話，上週六逛夜市時遭10名學生團團圍住，2名學姐對少女拳打腳踢霸凌，甚至拿球棒敲頭，圍觀學生還錄下過程上傳至社群平台，影片瞬間在網路發酵，引發網友炸鍋，號召至學校陳情，永和警分局掌握情資後不敢大意，今早派出9名警力至校園各出入口戒護，並未發現有可疑人士。

據了解，施暴的2名國3學姐，與被害學妹就讀永和同一所國小，雙方早已認識，而近期其中1名學姐，聽聞其他同學之間謠傳，該名學妹說自己是「破X」（形容女性不檢點）等言語，為此對感到相當不滿、種下心結。

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警方調查，雙方上週六晚間在永和樂華夜市逛街時巧遇，學姐夥同其他9名同學，將該學妹帶到1處空地逼下跪後，學姐A先對學妹呼巴掌，另名學姐B則接著揮拳說「為什麼說我朋友壞話」，接著學姐A又連續出腳踹學妹，甚至持球棒連續敲打少女頭部，眾人擔心事態擴大阻止說「不要敲頭」，這些施暴全錄下上傳至Threads平台。

據知，被害少女當晚頭部受到擦挫傷返家，家長隔天發現後氣得至派出所提出告訴，而警方先於22日晚間通知施暴的2名學姐及3名圍觀學生到案，昨天（23日）再通知另5名圍觀學生到案，而這些學生均由家長陪同，一改影片中的囂張氣焰，緊張地變成了「乖乖牌」，全程不敢嬉鬧，乖乖配合製作筆錄，警方同時通報校方及教育局，另網友轉傳影像部分已至刑事局系統通報Meta下架。

由於該段25秒施暴影片早被網友備份，且在社群threads流傳，引發網友炸鍋，直呼太扯並砲轟該施暴學姐，以及圍觀學生根本就是幫兇，更號召今早8時30分戴上口罩、墨鏡及帽子，前往學校的校長室陳情表達訴求。

據指出，警方掌握相關情資後，今天一早就指派秀朗派出所呂姓所長擔任指揮官，率副所長等7名警力，分別在校園前、後門加強安全維護及戒備，並派出督察組長及巡官2名警力執行督導，而今早2名施暴的學姐及被害學妹，均由家長陪同到校，並與校方協調相關事宜，未見有陳情或抗議民眾。

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