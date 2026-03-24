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    首頁 > 社會

    百果山命案兇嫌10年前撞死人判11年 才假釋又虐殺

    2026/03/24 11:44 記者陳冠備／彰化報導
    今年初吳男才因犯傷害致死案假釋，又犯百果山虐殺案遭警方逮捕。（警方提供）

    今年初吳男才因犯傷害致死案假釋，又犯百果山虐殺案遭警方逮捕。（警方提供）

    發生在彰化百果山的駭人虐殺案，持續引發社會震驚。涉案主嫌之一的49歲吳姓男子遭起底，其並非首次犯下殺人案。早在2016年就曾因一起行車糾紛，駕車故意衝撞一名機車騎士致死，當時被依傷害致人於死罪，判處有期徒刑11年。不料，他今年初才剛假釋出獄，就又涉嫌犯下這起剝臉挖眼的驚世命案，凶殘行徑引發社會譁然。

    根據判決書，吳男於2016年間在彰化一處道路逆向行駛，與騎機車的黃姓男子發生口角，對方僅罵一句「幹」，吳男竟惱羞成怒，開車掉頭一路追逐對方，先以車身擦撞機車，對方逃逸後仍不罷休，再度加速追趕，最終故意從側後方撞擊，導致機車失控翻覆，騎士重摔後撞上電線桿，造成顱內出血與多處骨折，送醫不治。

    法院審理認定，吳男雖無直接殺人故意，但駕車追撞機車具有高度危險性，客觀上足以預見致死結果，仍執意為之，構成傷害致人於死罪。法官痛批其僅因細故即逞兇奪命，罔顧人命，且未與家屬和解、犯後態度不佳，最終判處有期徒刑11年，並須賠償家屬523萬元。

    未料，吳男於今年假釋出獄後，並未記取教訓，如今又因涉嫌參與百果山虐殺案，手段較10年前更加兇殘，令人不寒而慄。消息傳來令地方震撼，對重大刑犯假釋審查與矯正機制提出強烈質疑。

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