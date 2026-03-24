刑事局證實︰「百億賭王」林秉文潛逃柬埔寨被槍殺

綽號「鱸鰻」的「百億賭王」林秉文（左）棄保潛逃海外通緝中，刑事警察局國際科證實，昨晚在柬埔寨疑遭槍殺身亡。（資料照，記者陳奕全攝）

綽號「鱸鰻」的「百億賭王」林秉文為PGtalk負責人，因捲入「88會館」郭哲敏的地下匯兌案，涉及洗錢，2023年間遭檢方起訴，隔年放棄300萬元保釋金，棄保潛逃海外，法院以涉及違反銀行法發布通緝；刑事警察局國際科證實，昨晚林男在柬埔寨疑遭槍殺身亡，目前正了解相關細節。

林秉文是出身自新北市地區三重、蘆洲地區的角頭，他在法院審理88會館案期間失聯，新北地院去（2025）年1月發布通緝，法務部調查局與刑事局已將其列入外逃通緝犯名單；逃亡期間，他曾多次在臉書（Facebook）發文，聲稱潛逃是處理「個人因素」，並嗆聲「回來的時間我決定」，引發社會關注。

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據悉，檢警單位當時有消息指稱他藏匿於美國洛杉磯，去年底又掌握消息現身柬埔寨西港，疑似在當地跟中國人士一起投資經營酒店賭場重起爐灶，昨晚卻傳出他遭槍殺身亡消息，引起檢警高度重視，正積極了解案發詳細狀況。

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