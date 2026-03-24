超商店員神助攻 桃警速逮詐團外籍「取簿手」

馬來西亞籍王男（右）為詐團「取簿手」，23日在桃園區某超商領取包裹，店員察覺有異報案查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

馬來西亞籍王姓男子到桃園市桃園區超商領取包裹，店員機警察覺有異，透過報案QR code通報轄區警方，警方迅速趕抵盤查，原來王男是詐騙集團的「取簿手」，現場查扣12張提款卡。

桃園警分局景福派出所昨（23）日前往接獲轄內超商店員報案指出，王男前來領取包裹時，神情緊張，行跡可疑，因此報案請求協助。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後迅速到場了解，經盤查發現王男是詐團派遣的「取簿手」，專門負責收取人頭帳戶及相關物品，現場查獲他持有的12張提款卡，帶回派出所訊問後，依涉嫌詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，此案能順利偵破，仰賴超商店員高度警覺及即時通報的「神助攻」，成功阻斷詐騙犯罪鏈，展現警民合作防詐成效；警方呼籲，詐團常利用各種手法收取金融帳戶或包裹，民眾如發現可疑情形，應提高警覺並即時通報警方，如遇疑似詐騙，可立即撥打165反詐騙專線查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

馬來西亞籍王男（右）為詐團「取簿手」，23日前往桃園區超商領取包裹，店員察覺有異報案查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法