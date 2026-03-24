不滿岳父帶小三喝酒訐譙家人 女婿憤而捅1刀

張嫌作案後態度從容的離開。（記者劉慶侯翻攝）

首次上稿 03-24 09:16

更新時間 03-24 10:02

44歲張姓男子日前涉嫌持藍波刀捅了65歲陳姓丈人一刀，台北市警萬華分局當時調查以為是金錢糾紛，約1小時便逮到張嫌到案，張男卻供稱岳父帶著小三找他喝酒，席間多侮辱他丈母娘和老婆，氣憤下才行凶。警方訊後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

請繼續往下閱讀...

萬華分局東園街派出所前日晚間6時左右接獲110報案，指稱萬大路巷弄內有持刀殺人糾紛情事。警方趕赴現場後，見陳姓男子躺臥在地，腹部有明顯刀傷，流血不止，通報119將對方送醫救治。

警方根據查訪，得知居然是女婿傷害老丈人的事件，立即鎖定涉嫌人身份背景，並同步調閱街頭監視畫面，發現張嫌作案後，未見驚慌，反而是步伐輕鬆的穿巷過弄逸去，

當時警方調查，以為是陳男向女婿索討生活費，疑因遭到對方言詞奚落，雙方產生衝突，才被張嫌持刀刺傷。警方迅速釐出對方行蹤，在約一小時內，於中正區同安街上逮捕到案。

警方偵訊張嫌中，張卻供出完全不同的同容，表示他與原與岳父和岳父帶來的小三一起喝酒，席間，岳父不停的講岳母及他老婆的壞話，他實在氣不過才持刀刺殺對方腹部一刀。警方詢後依殺人未遂罪移送台北地方檢察署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

張嫌作案用的藍波刀。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法