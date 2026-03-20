疑債務糾紛相約嘉義縣談判 20歲軍人遭砍中頭部不治

涉嫌殺害軍人的黃姓男子。（警方提供）

首次上稿 21:43

更新時間 22:07（新增照片）

20歲顏姓軍人頭部重創，今凌晨倒臥在嘉義縣布袋鎮新塭運動公園，傷重不治；檢警追查，台南市黃姓男子與顏男疑因債務糾紛進行談判，過程起衝突，顏男遭黃男持刀械砍中頭部，警方循線逮捕黃男，依殺人罪嫌移送法辦。

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檢警相驗，發現死者頭部有銳器傷，初步認為致命傷，預計排定下週三解剖，釐清死亡原因。

嘉義縣布袋分局今凌晨1點多獲報，20歲顏姓軍人頭部重創，倒臥在嘉義縣布袋鎮新塭運動公園，警方到場緊急通報救護人員，將顏男送往衛福部朴子醫院救治，顏男傷重不治；

檢警調查，顏姓軍人與黃姓男子因債務糾紛，今天凌晨在新塭運動公園談判，顏姓男子與友人20歲陳姓軍人、19歲蔡姓男子及18歲吳姓女子到場，與黃男協調，疑因協調過程破裂，雙方起嚴重衝突，過程中黃男持刀械疑砍中顏男左側頭部，顏男倒地，陳姓友人等趕緊報案。

警方循線追查，今天在台南市將黃姓男子逮捕，依殺人罪嫌移送法辦。

嘉義縣布袋鎮新塭運動公園發生凶殺命案。（民眾提供）

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