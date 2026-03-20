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    首頁 > 社會

    ​遭竊50萬電纜 建商怕影響房價不敢報案

    2026/03/20 15:27 記者王捷／台南報導
    謝男與曾男看準建商為護聲譽不敢報案，偷貨車竊取台南工地50萬元電纜。警方追查失竊貨車循線逮人，依加重竊盜罪嫌送辦。（民眾提供）

    謝男與曾男看準建商為護聲譽不敢報案，偷貨車竊取台南工地50萬元電纜。警方追查失竊貨車循線逮人，依加重竊盜罪嫌送辦。（民眾提供）

    竊賊看準建商為維持建案聲譽、房價不敢報案，大肆行竊工地。南警三分局今偵破一件竊案，鎖定涉案的謝姓與曾姓竊嫌。兩人先偷小貨車再竊取大量電纜，市價約50萬，全案依加重竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

    ​謝男與曾男有吸毒習慣，兩人平時在各地的工地打工，探聽到最近房價居高不下，在建案完成前都不敢有差錯，擔心影響房價，他們發現許多建案遭遇竊盜時，建商多選擇隱忍。兩人吃定建商心態，將目標鎖定台南安南區一處存放大量電纜的新建工地。

    ​3月初，謝男與曾男為載運沉重贓物，先竊取小貨車作犯罪工具，隨後前往工地行竊。如同預料，建商發現遭竊價值約50萬元的電纜也後未報案。不過失竊貨車車主發現遺失立即報案，警方受理後調閱監視器，比對軌跡發現路線異常，進一步擴大追查。

    ​專案小組沿逃逸路線追查，一路從安南區追到北門區，發現謝男與曾男犯案前變裝遮掩，得手後將貨車駛往北門區三寮灣躲避查緝。警方尋獲失竊貨車，趁2嫌準備銷贓時及時攔截。辦案人員掀開後車斗查看，發現載有大捆失竊電纜，這才讓這起工地竊盜案徹底曝光。

    ​警方確認電纜為轄內工地遭竊財物，依法通知建商到案說明，函送台南地檢署偵辦。台南市警三分局呼籲，工程業者應強化防竊措施，建商也切勿因顧忌房價而隱忍不報，以免助長犯罪。若發現可疑情事或受損失，應立即通報警方處理，共同維護治安。

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