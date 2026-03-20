為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超商店員誤會婦人欲插隊爆口角 警到場化解衝突

    2026/03/20 15:21 記者邱俊福／台北報導
    婦人被店員誤會欲插隊，情緒激動，員警安撫其情緒。（記者邱俊福翻攝）

    婦人被店員誤會欲插隊，情緒激動，員警安撫其情緒。（記者邱俊福翻攝）

    台北市錦州街1家連鎖超商，今天中午發生一起店員與顧客口角糾紛事件；1名婦人因將欲購買的商品先放在櫃台，讓店員誤以為該婦人要插隊結帳，雙方引發口角衝突；台北市警中山分局中二派出所據報派員立即到場，經了解狀況後，成功安撫該婦人激動情緒，未讓衝突進一步擴大。

    警方表示，今日11時許接獲民眾報案，指稱錦州街一家超商發生口角糾紛，立即派員趕赴現場處理，經員警到場了解，查知事因有名婦人於超商結帳時，因購買的商品太多，先行將欲購買的商品放置於結帳櫃檯，隨後再返回後方隊伍排隊，店員見狀後，誤以為該婦人意圖插隊，出言質疑，雙方因而發生口角爭執。

    過程中，該名婦人情緒逐漸失控，有欲衝向馬路中央的行為，現場員警為保障現場用路人及老婦人安全，便將婦人帶至路旁安全處所，持續耐心安撫，不久婦人情緒漸漸回穩，店員也承認自己口氣不好，向婦人致歉；警方之後現場向雙方告知相關權益，經溝通說明後，婦人情緒已恢復平穩，隨即自行離去。

    警方提醒，民眾遇有消費糾紛時應理性溝通處理，切勿因一時情緒激動而做出危險行為，以維護自身及他人安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播