超商店員誤會婦人欲插隊爆口角 警到場化解衝突

婦人被店員誤會欲插隊，情緒激動，員警安撫其情緒。（記者邱俊福翻攝）

台北市錦州街1家連鎖超商，今天中午發生一起店員與顧客口角糾紛事件；1名婦人因將欲購買的商品先放在櫃台，讓店員誤以為該婦人要插隊結帳，雙方引發口角衝突；台北市警中山分局中二派出所據報派員立即到場，經了解狀況後，成功安撫該婦人激動情緒，未讓衝突進一步擴大。

警方表示，今日11時許接獲民眾報案，指稱錦州街一家超商發生口角糾紛，立即派員趕赴現場處理，經員警到場了解，查知事因有名婦人於超商結帳時，因購買的商品太多，先行將欲購買的商品放置於結帳櫃檯，隨後再返回後方隊伍排隊，店員見狀後，誤以為該婦人意圖插隊，出言質疑，雙方因而發生口角爭執。

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過程中，該名婦人情緒逐漸失控，有欲衝向馬路中央的行為，現場員警為保障現場用路人及老婦人安全，便將婦人帶至路旁安全處所，持續耐心安撫，不久婦人情緒漸漸回穩，店員也承認自己口氣不好，向婦人致歉；警方之後現場向雙方告知相關權益，經溝通說明後，婦人情緒已恢復平穩，隨即自行離去。

警方提醒，民眾遇有消費糾紛時應理性溝通處理，切勿因一時情緒激動而做出危險行為，以維護自身及他人安全。

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