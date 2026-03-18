台南海釣船出海傳海難1死1失蹤 今尋獲船長遺體

台南海巡隊巡邏船協助將失聯海釣船的吳姓船長遺體載運回台南上岸，並送到殯葬所。（資料照示意圖，台南海巡隊提供）

2艘海釣船17日從台南安平港出發前往澎湖海域釣魚，其中1艘由吳姓男船長駕駛、載有1名釣客的海釣船突然失聯，被另艘海釣船發現失去蹤影，緊急向海巡單位報案，台南海巡隊派出巡邏艇出海搜尋。今天中午在七股外海發現吳姓船長遺體，海巡艇將吳男載回送到南市殯葬所，報請檢方相驗；另位失蹤釣客持續搜尋中。

今天下午1點多，1艘作業漁船在台南曾文溪出海口七股外海約7海里處海域發現海上漂浮1具男性遺體，台南海巡艇獲報前往將遺體載回，吳姓船長的家人到場指認無誤，傷心痛哭。

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由於海釣船還有另名釣客，海巡艇迄今在外海遍尋不著海釣船與釣客的身影，該艘船昨天從安平港出海後在海上發生什麼事？是否遭遇大浪翻覆，以致吳姓船長與釣客兩人都落海？還是有什麼其他狀況發生？台南海巡隊強調尚不得而知，持續搜尋以釐清事故緣由。

台南海巡隊人員駕駛巡邏艇在台南外海搜尋失蹤的海釣船與該船上一名釣客。（台南海巡隊提供）

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