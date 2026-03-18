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    POS點單機成犯罪工具！ 打工仔偷1630元 法官重判6月徒刑

    2026/03/18 13:54 記者顏宏駿／彰化報導
    江女用POS點單機盜取1630元，被判6月徒刑。（記者顏宏駿攝）

    江女用POS點單機盜取1630元，被判6月徒刑。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣江女在線西鄉一間飲料店打工，她透過POS點單機的操作，每日「盜取」50元至700元不等的金額，直到月底老闆對帳時才被發現有異。江女1個禮拜內共盜取1630元，雖然雙方己和解，但仍被檢方用業務侵佔罪起訴，此案件到彰化地院審理，法官認為，應以更重的「電腦相關設備製作不實財產權得喪紀錄取財罪」論處，因此判處6月徒刑。

    該案起訴書指出，江女去年1月11日到職，職任茶飲店的員工，工作除了調製飲料外，還要操作POS點單機，因客單量不多，老闆僅雇用她一人，江女覺得有機可乘，便透過點單機的操作，侵吞每日的營業額。

    起訴書指出，2月9日，她向客人收取6杯飲料共300元的款項，卻刻意打250元，50元放進自己口袋，接下來5天，她分別以此種方法，侵吞100元至700元的營業額，直到月底老闆對帳時發覺有異，報警處理。江女坦承侵吞1630元。

    該案檢察官雖主張應從一重依業務侵占罪處斷，法定刑為 「6月以上、5年以下有期徒刑，得併科新臺幣9萬元以下罰金」，但法官認為，被告所為電腦相關設備製作不實財產權得喪紀錄取財罪，其法定刑為「7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。」後者比前者刑責更重，應以後者論處。

    法官表示，被告漠視他人財產法益，其業務上持有之款項加以侵占入己，造成告訴人受有財產損害，所為實有不該；審酌被告犯後始終坦承犯行，且已與告訴人以1630元達成和解，並已賠償完畢，其所為觸犯「電腦相關設備製作不實財產權得喪紀錄取財罪」應判處6月徒刑。

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